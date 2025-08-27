快訊

土城汽車連撞5機車…騎士全被撞倒 38歲肇事駕駛「從沒考過駕照」

拋出震撼彈！去年8月才上任 台船董座黃正弘請辭獲准

第一金證券捐贈屏東復康巴士 打造行動無礙的社會

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
第一金證捐贈屏東縣復康巴士，由屏東縣社會處長劉美淑（右3）、第一金證總經理李美芳（左6）出席捐贈儀式。圖／第一金證券提供
第一金證捐贈屏東縣復康巴士，由屏東縣社會處長劉美淑（右3）、第一金證總經理李美芳（左6）出席捐贈儀式。圖／第一金證券提供

第一金證券於27日捐贈屏東縣政府復康巴士一輛，以協助行動不便者外出無障礙。第一金證券表示，贈復康巴士是希望讓社會大眾更關注這個議題，為需要幫助的人帶來實質的支持與改變。

第一金證券指出，承襲第一金控（2892）「在地經營、在地關懷」的百年傳統，長期以來關注弱勢族群的需求，近年來參與援助身心障礙、弱勢族群、復康巴士等公益活動，公司為更多需要幫助的人帶來實質的支持與改變，讓他們感受到更多關愛與溫暖，並能夠更加融入社會。

屏東縣政府社會處表示，屏東縣身心障礙者超過5萬人，對復康巴士需求逐年攀升，2024年服務人次突破16萬，顯示這項服務已成為弱勢族群日常生活不可或缺的部分。縣內目前有107輛復康巴士，其中包含3輛旅遊專用復康巴士及1輛無障礙露營拖車，不僅提供就醫、復健等日常接送，也讓行動不便者能安全參與旅遊與休閒活動。

復康巴士設計使用年限為10年，但因使用頻繁，實際壽命往往更短，因此汰舊換新對維持服務品質至關重要，此次第一金證券捐贈的新車，將有效補充運能，讓更多偏鄉及醫療資源不足地區的民眾享有行動自由。縣府感謝第一金證券的善舉，期盼能拋磚引玉，吸引更多企業與民間團體共同投入，攜手打造更完善的無障礙交通網絡，實踐「沒有距離的關懷」願景。

響應聯合國永續發展目標（SDGs），第一金證券除積極將本身業務結合永續發展，也引導客戶一起實踐SDGs，2024年起推出「投資也能改變世界」專案，廣邀全體客戶共同參與，以小投資集結成大力量，透過客戶買進ESG商品，公司額外提撥捐贈金之創舉，獲得客戶熱烈響應，連續2年完成捐贈復康巴士計畫，未來將持續推出新專案邀請客戶參與。

第一金證券

