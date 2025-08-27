遠雄推品牌轉型 「好室智造所」全台巡迴啟航

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
好室智造所啟動儀式。圖／業者提供
好室智造所啟動儀式。圖／業者提供

遠雄建設近年推動品牌轉型，推出「工地再生計畫」 以及「好室智造所」，今天宣布選擇深耕十年的台中港作為全台巡迴策展起點，將「從造鎮到造生活」的理念轉化為民眾可見、可觸、可參與的日常行動。

遠雄表示，遠雄以永續共享為核心價值、以美好共生為品牌主張，自2018年起展開未來居住實驗，從人的需求出發，串連建築、環境與社群價值，逐步描繪更友善土地與生命的居住藍圖。

在此基礎上，遠雄推出兩大永續子品牌：「工地再生計畫」 以循環建材與技術減少建築對環境的負擔；「好室智造所」 則化為「實驗 × 體驗」的對外平台，讓永續理念被看見、被參與，並推廣至消費者、媒體、社區與產業鏈。

此次「好室智造所」行動策展首度公開，以「在清水 Living Better」 為題，巡迴活動自8月30日起至12月底，將陸續走訪台中七期、台南、高雄與台北，串聯在地文化、市集與社區共創，將「永續共享 × 美好共生」擴散至全台。

遠雄表示，在首站台中港啟航後，好室智造所行動策展將以多元面向呈現，透過靜態展覽、互動體驗與共享交流三大亮點，讓永續精神真正走進生活場域。

其中靜態展覽部分，展示工地再生計畫成果，呈現循環建材與再生應用。互動體驗則設立循環手作工作坊，邀請民眾親手參與，讓永續成為生活行為。共享交流部分，連結北中南高四地，推動社區共享與友善共生。

遠雄表示，首次策展透過台中兩大建案「遠雄幸福成」、「遠雄星呈」實踐造鎮，造生活的願景，其中遠雄幸福成為台中港最具規模的成屋社區，率先導入循環再生磁磚，展現工地再生計畫的實際應用，並通過銀級綠建築認證。結合北歐風格公設與多元休憩設施打造即住即享的宜居生活。

遠雄星呈則是十年造鎮的壓軸之作，以「碧海行館」為產品核心價值，不僅是港灣天際線的新地標，更是區域內唯一同時榮獲綠建築、宜居建築與通用設計，三大(候選)認證的建案。

個案從建築階段就導入鋁模板工法，大幅減少模板廢棄物的產生，實踐永續理念。從公共動線、出入口到浴室廚房的細節，全面展現通用設計所代表的全齡共享精神；同時亦導入循環再生磁磚，呼應永續建築理念。

遠雄表示，透過「好室智造所」的行動策展，遠雄建設希望讓永續不再停留於口號，而是化為全民能參與的行動。這是品牌的展演，也是對社會的邀請，號召更多人一同推動全齡友善、資源循環與城市共生。

好室智造所。圖／業者提供
好室智造所。圖／業者提供

遠雄 綠建築

