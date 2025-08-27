仲量聯行聯合菲律賓經濟特區管理局 推動菲律賓成為海外製造基地

菲律賓正快速崛起為亞太區極具競爭力的海外製造基地。為幫助台灣企業降低進入風險、提升決策效率，仲量聯行攜手菲律賓規模最大且最具代表性的工業園區開發商 Aboitiz InfraCapital 經濟地產（Aboitiz InfraCapital Economic Estates）、中國信託以及勤業眾信等產業專家，於今日舉辦「製造業新布局：聚焦菲律賓投資設廠、稅務及金融環境解析」論壇，吸引來自製造業、地產、金融、科技等領域企業決策者與投資人到場參與。

仲量聯行台灣投資部資深副總經理吳瑤華指出，菲律賓為東南亞成長最快的經濟體之一，目前 金寶、建準、亞弘電、光聖、Epson、英特爾、三星、華碩、緯創、日月光等國際企業已在當地設廠，隨著供應鏈完善，菲律賓產業聚落正逐步成形。

本次論壇包括菲律賓經濟特區管理局（PEZA）、菲律賓台北貿易暨投資中心（PTIC）、Aboitiz InfraCapital 經濟地產、勤業眾信、中國信託、金寶集團以及仲量聯行。議程涵蓋投資政策、產業園區開發、稅務規劃、跨境金融服務與產業聚落發展，為台灣企業提供全方位市場洞察與落地策略。

菲律賓經濟特區管理局針對台灣企業詳細說明菲律賓經濟特區的投資機會與租稅優惠；Aboitiz InfraCapital 經濟地產分享旗下經濟特區完善的基礎設施與成功招商案；勤業眾信解析菲律賓稅務制度之考量要點；中國信託闡述當地金融市場服務優勢；仲量聯行則分享亞太地區經濟以及菲律賓工業不動產趨勢；金寶集團則以實務案例說明進入菲律賓市場的營運經驗。