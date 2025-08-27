照亮醫療第一線！第八屆「南山醫務社工獎」頒獎

南山人壽致力推動社會的永續健康，投入醫療關懷計畫十三年來，攜手全國各縣市合作醫院，透過醫療補助與志工行動關懷弱勢及病友家庭，共同為弭平健康不平等及促進社會福祉而努力。為表彰堅守在醫療第一線的醫務社工，27日舉行第八屆「南山醫務社工獎」頒獎典禮，行政院政務委員陳時中、衛生福利部政務次長呂建德、醫務社會工作協會理事長宋賢儀、南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯及各地醫療院所院長、副院長皆親自出席，向6家得獎醫院的社工團隊、及6位醫務社工表達祝賀，場面盛大隆重。

在臺灣醫療第一線約有2,000名醫務社工，每日穿梭在醫院各角落，陪伴病患與家屬對抗疾病、協助醫病溝通，以及為病人家屬媒合社會資源，是醫療現場不可或缺的關鍵角色。南山人壽於2017年與醫務社會工作協會共同設立「南山醫務社工獎」，成為全國唯一專為醫務社工設立的獎項，多年來持續透過獎項選拔與議題倡議，肯定醫務社工工作價值及促進專業發展，也提升社會大眾對醫務社工的認識與重視。

第八屆「南山醫務社工獎」獲獎者充分展現「以病人和家屬為中心」的服務精神，主動關懷弱勢、發現需求，甚至擴及服務社區病人及街友。團體組獲獎的醫務社工團隊，積極整合醫療照護及在地資源，包含降低東部地區就醫障礙、主動走入山地部落、投入災難應變社會工作，並建立無家者街頭醫療守護網，致力維護弱勢族群的健康照護平等權益；而個人組獲獎的社工師們，無論是在兒少保護、脆弱家庭早療服務、創新志工服務及專科社工師訓練等方面，展現卓越的推動成果。此外，獲獎者們不斷追求專業創新與精進，將實務轉化研究、爭取社工加薪、邁向專科化，更有多位社工深耕急診專責服務，以其專業守護弱勢。

行政院政務委員陳時中肯定「南山醫務社工獎」讓大眾看到醫務社工的專業與貢獻，勉勵醫務社工繼續發揮助人力量增進民眾健康福祉，並期許各界持續攜手努力，為社會帶來更多正向力量。衛生福利部政務次長呂建德肯定醫務社工運用專業，協助病人與家屬因應複雜的醫療與社會問題，成為連結醫療、救助與社福領域的關鍵角色，並表示將持續完善社工專業制度，重視社工薪資待遇與執業安全，以促進社工人才安定久任，打造兼具韌性與溫度的社會安全網。

醫務社會工作協會理事長宋賢儀表示，近年醫療現場變動愈加明顯，除了自費醫療項目增多，病人負擔更加沉重；再者，隨著家庭結構轉變，病人可依靠的非正式支持系統也更有限，對社會資源的需求日趨迫切。這些變遷從社會面、經濟面、醫療服務面皆帶來重大衝擊，從資源效益的提升、邊緣弱勢的定義，到就醫權益的保障，皆是醫務社工持續精進的方向，期許醫務社工們活成一道光，陪伴病人與家屬走出幽暗，看見生命的韌性與希望，為醫療場域注入更多慈悲與關懷。

南山人壽慈善基金會董事長尹崇堯表示，在支持弱勢族群就醫及病患家庭關懷的路上，全臺的醫務社工是南山人壽非常重要的夥伴，我們除持續透過此獎項平台為醫務社工的工作權益與專業發展倡議發聲外，並擴大關注他們的身心健康與執業風險保障，致力成為醫務社工的後盾。面對社會結構與醫療照護環境的變化，南山人壽致力推動永續健康，持續攜手醫院夥伴為消弭弱勢健康不平等、促進社會健康與韌性共盡心力，期盼在公部門與民間力量齊心努力下，邁向健康臺灣的願景目標。