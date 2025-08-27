快訊

罷免傅崐萁失敗！「台派」咖啡店黯然關了 從花蓮轉台南開店

與中央同步改組 民進黨4部門主管換人

擺脫「情勒鳥」APP！Google翻譯推教學模式搶市 還有超強即時翻譯

金寶憑贊助《酷爵士》傳遞「全球擴廠」核心精神 總座盼打破疆界

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
金寶冠名贊助「兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」周五登場。記者吳康瑋／攝影
金寶冠名贊助「兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」周五登場。記者吳康瑋／攝影

老牌電子大廠金寶（2312）獨家冠名贊助的「2025兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」即將於本周五（8月29日）晚上在國家音樂廳登場！屆時來自美、日、臺的各方爵士好手，將於國家音樂廳集結，帶來金寶電子藝韻饗宴兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》音樂會。金寶總經理陳威昌27日出席節慶發表會時坦言，自己認為，音樂是一種沒有國界的語言，而這也跟金寶多年來持續在全球深耕般跨越疆界的精神一致，他強調，金寶在全世界設立了很多的工廠，就是希望能「打破這個疆界」。

金寶邀請樂迷共享 酷派爵士享樂之夜

金寶團隊多年來持續秉持著「金寶響藝、文化永續」的核心精神，持續深耕在地，促進整體環境及產業與文化的永續，而這次也是金寶首度支持兩廳院夏日爵士，獨家冠名贊助「金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」。集結臺、日、美好手，以全明星編制帶領觀眾重返爵士樂的黃金年代。兩廳院特別感謝藝企夥伴金寶電子鼎力支持，共同發掘臺灣爵士的靈魂之聲，為觀眾呈現「爵」對自由的夏夜盛會。

金寶長期關懷社會及投入文化永續發展，本次更邀請30位來自金門的學生近距離聆賞國內外爵士名家演出。金寶電子總經理陳威昌表示，「文化藝術不僅承載著人文精神與歷史底蘊，更能啟發心靈、開拓視野。我們很榮幸能與兩廳院合作，共同打造一場融合經典與創新的爵士盛會。音樂是一種沒有國界的語言，正如同金寶電子在全球深耕般跨越疆界。我們期待透過藝術與企業的攜手，持續為社會注入更多美好與價值。兩廳院也將持續與金寶攜手前行，帶來獨到品味的精彩藝文作品」。

為致敬酷派主題，本次演出特別推出「酷派套票」，即購買兩張《酷爵士》票券享9折優惠，並加贈啟明出版社《爵士樂標準曲：總體曲目指南》6折購書優惠。而在本次演出開始之前，國家兩廳院也將邀請知名爵士樂評人兼廣播主持人蘇重擔任演前導聆講者，邀請樂迷共度一個又Chill又知性與的酷派爵士之夜。金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》將於8月29日19:30在國家音樂廳演出，歡迎您搖擺入席。

金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影
金寶總經理陳威昌。記者吳康瑋／攝影

爵士 金寶 總經理

延伸閱讀

五月天冠佑曾是成員！WHY NOT樂團首張專輯成經典 連日媒都驚豔

台中爵士音樂節暖身起跑！東海藝術街「爵士巡演」8月底登場

MLB／今年只出賽1場！太空人網羅9屆明星守護神「金寶」

NBA／綠衫軍與爵士交易再簽下布徹 2019冠軍成員都離開暴龍

相關新聞

陸籍律師可以來台開庭？兩岸專家指出雷區：資格與代理人身分易混淆

有關陸籍律師在台中地院出庭案件，陸委會證實，該律師是以公司法務顧問身分，憑法院傳票獲准來台，正在釐清他來台目的與申請是否相符，因其出庭身分究竟是「律師」、還是「訴訟代理人」尚待確認。

台南遠東香格里拉「遠東Café」 馬來西亞雙廚客座8月29日登場

台南遠東香格里拉飯店十樓的「遠東Café自助餐廳」將於8月29日至9月21日推出「馬來西亞美食節」。邀請姐妹飯店－吉隆坡...

三重 Citylink 快完工！信義房屋在地專家解析雙捷生活圈房市現況

三重Citylink預計於2025年底至2026年上半年正式營運，結合捷運三重站與機場捷運站的雙捷優勢，加上鄰近商場與大...

北市文山區房價站穩三位數 信義代銷觀察捷運宅比輝達宅更搶手

隨著川普關稅的衝擊，全球經濟面臨更嚴峻的挑戰，台灣經濟也同樣深受影響，2025年六月上旬開始，房市悄然進入冷靜期，看屋每...

全台房市急凍 台中指標14期重劃區前三季成績單揭曉

台中14期重劃區近年挾重大公共建設與人口移入紅利加持下，成為台中整體房市信心指標區域。根據樂居最新統計，目前區內線上銷售...

PwC Taiwan 舉辦年度晉升派對 徐聖忠：繼續成為照亮後輩的光

PwC Taiwan於23日舉辦一年一度的晉升派對，今年共有超過180位晉升同仁與親友、合夥人及各事業單位營運長齊聚一堂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。