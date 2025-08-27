金寶憑贊助《酷爵士》傳遞「全球擴廠」核心精神 總座盼打破疆界
老牌電子大廠金寶（2312）獨家冠名贊助的「2025兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」即將於本周五（8月29日）晚上在國家音樂廳登場！屆時來自美、日、臺的各方爵士好手，將於國家音樂廳集結，帶來金寶電子藝韻饗宴兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》音樂會。金寶總經理陳威昌27日出席節慶發表會時坦言，自己認為，音樂是一種沒有國界的語言，而這也跟金寶多年來持續在全球深耕般跨越疆界的精神一致，他強調，金寶在全世界設立了很多的工廠，就是希望能「打破這個疆界」。
金寶邀請樂迷共享 酷派爵士享樂之夜
金寶團隊多年來持續秉持著「金寶響藝、文化永續」的核心精神，持續深耕在地，促進整體環境及產業與文化的永續，而這次也是金寶首度支持兩廳院夏日爵士，獨家冠名贊助「金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」。集結臺、日、美好手，以全明星編制帶領觀眾重返爵士樂的黃金年代。兩廳院特別感謝藝企夥伴金寶電子鼎力支持，共同發掘臺灣爵士的靈魂之聲，為觀眾呈現「爵」對自由的夏夜盛會。
金寶長期關懷社會及投入文化永續發展，本次更邀請30位來自金門的學生近距離聆賞國內外爵士名家演出。金寶電子總經理陳威昌表示，「文化藝術不僅承載著人文精神與歷史底蘊，更能啟發心靈、開拓視野。我們很榮幸能與兩廳院合作，共同打造一場融合經典與創新的爵士盛會。音樂是一種沒有國界的語言，正如同金寶電子在全球深耕般跨越疆界。我們期待透過藝術與企業的攜手，持續為社會注入更多美好與價值。兩廳院也將持續與金寶攜手前行，帶來獨到品味的精彩藝文作品」。
為致敬酷派主題，本次演出特別推出「酷派套票」，即購買兩張《酷爵士》票券享9折優惠，並加贈啟明出版社《爵士樂標準曲：總體曲目指南》6折購書優惠。而在本次演出開始之前，國家兩廳院也將邀請知名爵士樂評人兼廣播主持人蘇重擔任演前導聆講者，邀請樂迷共度一個又Chill又知性與的酷派爵士之夜。金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》將於8月29日19:30在國家音樂廳演出，歡迎您搖擺入席。
