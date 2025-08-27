老牌電子大廠金寶（2312）獨家冠名贊助的「2025兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」即將於本周五（8月29日）晚上在國家音樂廳登場！屆時來自美、日、臺的各方爵士好手，將於國家音樂廳集結，帶來金寶電子藝韻饗宴兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》音樂會。金寶總經理陳威昌27日出席節慶發表會時坦言，自己認為，音樂是一種沒有國界的語言，而這也跟金寶多年來持續在全球深耕般跨越疆界的精神一致，他強調，金寶在全世界設立了很多的工廠，就是希望能「打破這個疆界」。

金寶邀請樂迷共享 酷派爵士享樂之夜

金寶團隊多年來持續秉持著「金寶響藝、文化永續」的核心精神，持續深耕在地，促進整體環境及產業與文化的永續，而這次也是金寶首度支持兩廳院夏日爵士，獨家冠名贊助「金寶電子藝韻饗宴 兩廳院夏日爵士節慶樂團《酷爵士》」。集結臺、日、美好手，以全明星編制帶領觀眾重返爵士樂的黃金年代。兩廳院特別感謝藝企夥伴金寶電子鼎力支持，共同發掘臺灣爵士的靈魂之聲，為觀眾呈現「爵」對自由的夏夜盛會。

金寶長期關懷社會及投入文化永續發展，本次更邀請30位來自金門的學生近距離聆賞國內外爵士名家演出。金寶電子總經理陳威昌表示，「文化藝術不僅承載著人文精神與歷史底蘊，更能啟發心靈、開拓視野。我們很榮幸能與兩廳院合作，共同打造一場融合經典與創新的爵士盛會。音樂是一種沒有國界的語言，正如同金寶電子在全球深耕般跨越疆界。我們期待透過藝術與企業的攜手，持續為社會注入更多美好與價值。兩廳院也將持續與金寶攜手前行，帶來獨到品味的精彩藝文作品」。