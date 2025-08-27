陸籍律師可以來台開庭？兩岸專家指出雷區：資格與代理人身分易混淆

陸籍律師來台出庭 兩岸律師表示：小心踩雷

有關陸籍律師在台中地院出庭案件，陸委會證實，該律師是以公司法務顧問身分，憑法院傳票獲准來台，正在釐清他來台目的與申請是否相符，因其出庭身分究竟是「律師」、還是「訴訟代理人」尚待確認。

律師資格與訴訟代理人 二者身分易混淆

陸籍律師有沒有資格在台灣執業？台灣律師法有規定，沒有台灣律師執照就不能執行律師業務。陸籍律師來台時，是以「公司法務顧問」名義申請的，但卻在法庭上以「訴訟代理人」身分出現，這中間的落差就得好好釐清了。

雖然有些訴訟代理人不一定需要律師資格，但這身份實在很容易讓人搞混，難怪陸委會和地檢署會特別注意。

兩岸律師楊軒廷呼籲 兩岸訴訟代理應建立更明確的規則

不管在哪邊處理法律事務，一定要先搞懂當地的規矩，才不會一不小心就踩到雷，執行業務不成，反而惹上刑事官司。如果要讓兩岸法律交流更順暢，就必須得先建立一套更明確、更透明的遊戲規則才行！

