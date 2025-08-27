照明光源汰舊換新 9月9日起回收消費享優惠

為促進居家汰換老舊照明光源，並實現資源再利用，環境部資源循環署與照明公會聯手，結合多家知名連鎖販賣業與照明品牌業者販售通路，共同辦理照明光源汰舊換新推廣活動，從9月9日起至10月31日期間推出多項回收與消費優惠活動，鼓勵民眾汰換傳統或老舊照明光源，改用LED照明並同時做好回收，達到居家減廢、減電及減碳的目的。

本次活動聯合全國連鎖販賣通路，包含光南大批發、家樂福量販店、振宇五金、特力屋、愛買量販店等，以及展晟照明集團(舞光) 、東亞照明、亮博士照明、樂亮LED等多家照明品牌業者，共超過600家門市積極響應，一同宣傳燈管燈泡回收活動。資源循環署說明，照明光源是家庭生活中不可或缺的重要用品，無論是傳統的白熾燈、螢光燈，還是現代的LED燈，更換下來的舊燈管燈泡如未能妥善回收，可能會造成環境污染，因此鼓勵民眾除了清潔隊資源回收車，亦可運用鄰近的販賣通路進行回收，更具有便利性。

資源循環署表示，傳統照明自2002年公告回收以來，累計回收量達到9萬公噸以上，累計回收率已超過九成，預計今年累計回收率將達到94%。因應國內、外節能減碳政策，如螢光燈管、省電燈泡等低效率的傳統照明將在市場中逐漸退場，因此也鼓勵民眾利用本次活動期間進行汰舊換新。資源循環署進一步說明，照明光源回收後經過破碎、分選等處理流程所分離出的再生料，包含玻璃、鐵、鋁、塑膠等，皆具有循環利用價值，因此汰換下來的老舊燈管燈泡務必妥善進行回收，切勿隨意棄置或混入垃圾中。

資源循環署指出，LED照明比起傳統照明，更具備省電、長壽命及減碳的優勢。以使用1顆LED燈泡（每顆約16瓦）來說，相較省電燈泡（每顆約23瓦）1年可減少約100元電費與10公斤的排碳量；若以一般家庭改使用20顆LED燈泡計算，1年可減少約2,000元電費與200公斤的排碳量，不僅達到省電減碳效果，也可以降低照明光源更換頻率和維護成本，同時減少廢棄物數量。

資源循環署希望透過將近2個月的優惠活動，呼籲民眾檢視家中的照明光源使用情形，最重要的是將汰換下來的老舊燈管燈泡交付回收管道，讓每一個家庭都能成為資源循環的助力。