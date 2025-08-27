私菸案纏訟6年今二審判刑均減輕 華航：肯定同仁操守、持續保障權益

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸，檢方起訴多名相關人員，其中，華航（2610）空品處前副總邱彰信今改判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元。對此，華航回應，員工執行公務皆盡全力服務所有旅客，肯定員工工作操守，保障員工權益。

前總統蔡英文6年前出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關，檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人。

檢方起訴官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉、華航空品處前副總邱彰信等人，一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪判吳10年4月徒刑、張10年2月徒刑，褫奪公權10年，案經上訴，台灣高等法院今改依對非主管監督事務圖利罪判吳宗憲6年、張恒嘉2年4月徒刑，可上訴。

另外，立委邱議瑩之弟邱彰信一審被依稅捐稽徵法逃漏稅捐罪判刑2年8月，高院今改依幫助犯對非主管監督事務圖利罪判1年6月，緩刑3年，支付公庫150萬元。高院認為邱彰信、于堯、黃川禎是幫助犯對非主管監督事務圖利罪，但均獲緩刑，而檢察官起訴陳穎彥為逃漏稅捐罪，此部分則罪證不足，改判無罪。

高院指出，一審判決適用法律有違誤，因此撤銷原判決，改依刑法對非主管監督事務圖利罪論處，其中吳宗憲不適用減刑條件，其餘軍士官均有減刑，而吳宗憲、張恒嘉、黃柏維不符合緩刑要件。

