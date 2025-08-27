挾地段優勢 北市半百老商辦每坪衝破百萬行情

根據實價登錄最新資料，台北市大安區忠孝東路四段屋齡已高達53年的老商辦「大陸大樓」，今年6月出現一筆2.25億元的交易；若以車位每個400萬元計算，拆算車位後，商辦每坪成交價高達117萬。

此外，觀察今年另一筆老商辦交易，該案位在北市松山區南京東路三段的「台實大樓」，屋齡同樣高達53年，但每坪成交均價達104.4萬元，顯見老商辦大樓雖然屋齡逾半世紀，但銜著地段優勢，每坪成交價仍有破百萬元的行情。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察單價破百萬的兩大老商辦，「大陸大樓」是東區資深名辦大樓，位於大巨蛋商圈，近松菸文創園區及國父紀念館，且緊鄰近捷運站，百貨消費與商務資源便利，頗吸引中小企業主。

張旭嵐指出，這些老商辦多在精華區，由於開發早，且商辦大樓集中，即使沒有先進的硬體設備，但交通和機能等各方面條件都具優勢，出租率高，尤其是這種市區大坪數商辦，若能化整為零，規劃為商務中心或是共享辦公室，有利於小公司創業者，用低成本進駐精華區，持有者也能創造高坪效和高投報。