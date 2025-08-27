台南遠東香格里拉「遠東Café」 馬來西亞雙廚客座8月29日登場

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台南遠東香格里拉飯店十樓的「遠東Café自助餐廳」將於8月29日至9月21日推出「馬來西亞美食節」。邀請姐妹飯店－吉隆坡香格里拉的兩位星級主廚客座獻藝。

雙廚聯手獻上集結國際知名美食旅遊平台專文推薦的佳餚，從CNN譽為「全球第一美食」的仁當牛肉、被《時代雜誌》盛讚為「世界最佳早餐」的椰漿飯，到馬來人心中最有靈魂的家常菜，帶來跨越皇室御宴與街頭風味的南洋美食盛宴。期間限定菜色將於午餐與晚餐時段輪番上桌。

台南遠東香格里拉指出，沙菲里(Chef Safril)現任吉隆坡香格里拉「馬來宴會廚房」主廚，專精正統馬來料理，長年負責馬來西亞皇室與政要國宴的設計與烹調。

其精湛手藝不僅多次受邀進入王宮參與國家級儀典，也被飯店集團視為馬來料理推廣的重要代表。2025年，他更獲得馬來西亞旅遊、藝術與文化部國家遺產局頒授「馬來遺產料理專業認證」，表彰其在傳統技藝傳承與文化推廣的傑出貢獻。他對料理始終抱持高度敬意與熱情，嚴選食材、堅持正統工序，將馬來料理的靈魂濃縮於每一道經典之中。

與他攜手獻藝的阿里副主廚(Sous Chef Aliuddin)，擁有超過14年的廚藝經驗，曾榮獲2019世界廚藝錦標賽金牌與雙銀、2017馬來西亞國際食品與酒店展銅牌等殊榮。他擅長以當代語彙傳遞馬來料理的文化精髓，讓傳統風味在現代餐桌上綻放新意。

雙廚聯手將在本次美食節為遠東Café呈獻一場橫跨歷史、文化的南洋風味盛宴，讓賓客品嚐的不只是料理，更是馬來西亞多元風土的深度旅程。

本次馬來西亞美食節共推出超過二十道料理，從榮登國際美食榜單的經典菜色，到馬來家庭餐桌上最具靈魂的家常佳餚，一次完整呈現。

其中，國際認證的明星料理自然是焦點，包括 CNN 與《時代雜誌》讚譽為「世界最佳早餐」，並入選UNESCO非物質文化遺產提名的椰漿飯(Nasi Lemak)；榮登CNN「全球第一美食」的仁當牛肉(Rendang Daging)，以香料慢火燉煮，香氣濃郁、層次豐富；以及 CNN 全球 50 大美食之一、同時深受 Lonely Planet 推崇的吉隆坡咖哩叻沙(Curry Laksa)。

帶有街頭風貌的馬來小吃也將登場，包括 CNN 全球排名第14名的馬來沙嗲串(Satay)、TasteAtlas評選為「全球最佳海鮮料理」之一的參芭醬烤海鮮(Ikan Bakar)，以及 Lonely Planet 譽為「街頭神級小吃」的馬來炒粿條(Char Kuey Teow)。此外，鄉村風味炒飯與馬來海鮮炒麵，也將以道地手法重現南洋食街的熱鬧氣息。

除了榜單級料理，餐廳更特別規劃「深入家常味」主題，呈現馬來人心中最有溫度的日常菜色。像是以青芒果、香茅與檸檬汁交織而成、酸辣清爽的Kerabu涼拌系列；以番茄辣醬裹覆嫩雞、從小吃到大的紅燒香辣雞；甜鹹帶辣、讓人一口接一口的香茅辣醬牛肉；以及不可或缺、風味層次濃郁的參峇醬。若想體驗清新滋味，則不能錯過酸甜脆口的芒果海鮮醃菜。

