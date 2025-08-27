北市文山區房價站穩三位數 信義代銷觀察捷運宅比輝達宅更搶手

隨著川普關稅的衝擊，全球經濟面臨更嚴峻的挑戰，台灣經濟也同樣深受影響，2025年六月上旬開始，房市悄然進入冷靜期，看屋每週來人明顯驟減，市場由賣方市場轉入買方市場，消費者觀望心態濃厚，購屋考慮期延長，儘管如此，信義房屋旗下信義代銷表示，北市精華區房價並未鬆動，未見建商降價。甚至有區域深具補漲空間，今年以來房價漲幅還創新高。

北市文山區今年新案數量大增，信義代銷分析，文山區下半年房市依舊由一線品牌建商帶動，如國泰、將捷、元利等，持續創造看屋人潮及成交量。品牌效應及基地規模，推升了房價，「元利四季莊園」、「國泰.悠然」及「將捷旅境.」高樓層每坪成交價都上看百萬，揭示文山區房價正式進入「百萬俱樂部」。

加上捷運環狀線南環段已於2025年3月31日舉辦開工動土典禮，預計2031年完工，直接助攻木柵生活圈房價，漲勢較其他區域明顯，除了補漲效應，同時也說明了台北市換屋型買方願為優質環境及品牌建商產品買單。

「將捷旅境.」是文山區近幾年來少見的大型公辦都更案，由擁有33年專業建築職人品牌將捷集團領軍擘劃，基地規模廣達2500坪，位於木柵正核心，生活機能與學區極佳，產品規劃以對應文山區高綠覆率的自然環境相呼應。並別開生面以「愛麗絲夢遊仙境」為公設設計主題，構築充滿生活能量與巧思的萌趣生活場域。

除了地段與品牌優勢外，「將捷旅境.」位處捷運環狀線南環段Y03出口旁，享有「出站即到家」的交通優勢，是雙北購屋族的首選因素之一，未來可直達信義計劃區、內湖科學園區和士北科等雙北精華區。同時「將捷旅境.」高樓層也擁有極佳的景觀優勢，靜覽文山區綠意山水景色，心曠神怡。

