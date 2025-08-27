快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

北市文山區房價站穩三位數 信義代銷觀察捷運宅比輝達宅更搶手

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「將捷旅境.」基地規模廣達2500坪，位於木柵正核心，生活機能與學區極佳，除具未來捷運環狀線南環段「出站即到家」的優勢外，產品規劃以對應文山區高綠覆率的自然環境相呼應。（圖:信義房屋提供）
「將捷旅境.」基地規模廣達2500坪，位於木柵正核心，生活機能與學區極佳，除具未來捷運環狀線南環段「出站即到家」的優勢外，產品規劃以對應文山區高綠覆率的自然環境相呼應。（圖:信義房屋提供）

隨著川普關稅的衝擊，全球經濟面臨更嚴峻的挑戰，台灣經濟也同樣深受影響，2025年六月上旬開始，房市悄然進入冷靜期，看屋每週來人明顯驟減，市場由賣方市場轉入買方市場，消費者觀望心態濃厚，購屋考慮期延長，儘管如此，信義房屋旗下信義代銷表示，北市精華區房價並未鬆動，未見建商降價。甚至有區域深具補漲空間，今年以來房價漲幅還創新高。

北市文山區今年新案數量大增，信義代銷分析，文山區下半年房市依舊由一線品牌建商帶動，如國泰、將捷、元利等，持續創造看屋人潮及成交量。品牌效應及基地規模，推升了房價，「元利四季莊園」、「國泰.悠然」及「將捷旅境.」高樓層每坪成交價都上看百萬，揭示文山區房價正式進入「百萬俱樂部」。

加上捷運環狀線南環段已於2025年3月31日舉辦開工動土典禮，預計2031年完工，直接助攻木柵生活圈房價，漲勢較其他區域明顯，除了補漲效應，同時也說明了台北市換屋型買方願為優質環境及品牌建商產品買單。

「將捷旅境.」是文山區近幾年來少見的大型公辦都更案，由擁有33年專業建築職人品牌將捷集團領軍擘劃，基地規模廣達2500坪，位於木柵正核心，生活機能與學區極佳，產品規劃以對應文山區高綠覆率的自然環境相呼應。並別開生面以「愛麗絲夢遊仙境」為公設設計主題，構築充滿生活能量與巧思的萌趣生活場域。

除了地段與品牌優勢外，「將捷旅境.」位處捷運環狀線南環段Y03出口旁，享有「出站即到家」的交通優勢，是雙北購屋族的首選因素之一，未來可直達信義計劃區、內湖科學園區和士北科等雙北精華區。同時「將捷旅境.」高樓層也擁有極佳的景觀優勢，靜覽文山區綠意山水景色，心曠神怡。

「將捷旅境.」

貴賓專線：02-29356888

接待中心：台北市文山區秀明路一段22 巷 (久康公園旁)

坪數規劃：23-49坪

房價 建商 捷運環狀線

延伸閱讀

影／黃仁勳盼總部明年5月開工 蔣萬安：全力協助

公館圓環要拆了！北市拍板9月13日動工 填平公車地下道

輝達台灣總部進度 李四川曝「黃仁勳希望明年5月開工」

輝達財報開揭曉前！台股早盤漲逾200點越過24500 台積電開高15元

相關新聞

台南遠東香格里拉「遠東Café」 馬來西亞雙廚客座8月29日登場

台南遠東香格里拉飯店十樓的「遠東Café自助餐廳」將於8月29日至9月21日推出「馬來西亞美食節」。邀請姐妹飯店－吉隆坡...

三重 Citylink 快完工！信義房屋在地專家解析雙捷生活圈房市現況

三重Citylink預計於2025年底至2026年上半年正式營運，結合捷運三重站與機場捷運站的雙捷優勢，加上鄰近商場與大...

北市文山區房價站穩三位數 信義代銷觀察捷運宅比輝達宅更搶手

隨著川普關稅的衝擊，全球經濟面臨更嚴峻的挑戰，台灣經濟也同樣深受影響，2025年六月上旬開始，房市悄然進入冷靜期，看屋每...

全台房市急凍 台中指標14期重劃區前三季成績單揭曉

台中14期重劃區近年挾重大公共建設與人口移入紅利加持下，成為台中整體房市信心指標區域。根據樂居最新統計，目前區內線上銷售...

PwC Taiwan 舉辦年度晉升派對 徐聖忠：繼續成為照亮後輩的光

PwC Taiwan於23日舉辦一年一度的晉升派對，今年共有超過180位晉升同仁與親友、合夥人及各事業單位營運長齊聚一堂...

房市回檔修正期 惟第2季北北基桃竹這15區逆勢上漲

住商機構彙整實價登錄資料，2025年第2季北部各行政區中，仍有15個行政區呈現上漲，其餘地區則呈持平或盤整。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。