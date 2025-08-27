三重 Citylink 快完工！信義房屋在地專家解析雙捷生活圈房市現況

三重Citylink預計於2025年底至2026年上半年正式營運，結合捷運三重站與機場捷運站的雙捷優勢，加上鄰近商場與大都會公園等機能，成為三重區近年最受矚目的開發案之一。信義房屋三重菜寮店專案執行經理陳群鵬觀察，隨著建設進入尾聲，雙捷生活圈新案釋出稀少、「一戶難求」，買氣轉冷但房價仍站在百萬高點，房市買方結構與交易風向也有所轉變。

陳群鵬表示，緊鄰Citylink的品牌建案初起時吸引大量投資型買盤，但第七波信用管制上路後，房貸成數受限，投資族退場，據第一線觀察，成交量縮減四至六成，市場轉為首購與換屋主導，產品以兩房與三房為主，近期平均單價每坪101.6萬，相較同生活圈大樓近1年平均成交價落在每坪約67萬的水準，對首購族負擔不小，但對三重或新北其他區域的自住族群，仍是升級生活機能的理想選擇。

Citylink周邊交通便利，生活機能完善，加上擁有大都會公園等綠地優勢，吸引不少台北市購屋族轉向三重。以總價帶來看，台北市僅能購得小坪數產品，但在該生活圈，則有機會入手兩至三房，空間寬敞、生活品質提升。陳群鵬指出，對通勤便利與生活機能皆重視的家庭而言，三重成為兼具合理性與升級感的選項，特別吸引「小換大」需求的族群。

預售市場方面，自《平均地權條例》上路後，預售屋不得換約轉售，加上短期轉手需課徵45%稅，導致Citylink周邊品牌建案幾乎無預售屋釋出。即使未來成屋陸續交屋，可售戶數有限，持有者轉售意願亦偏低。

陳群鵬指出，南岸成功路與左岸區域，仍有房價尚未破百、生活機能逐步成熟的產品，對預算不達百萬門檻，但希望享有Citylink便利性的族群具吸引力。集美商圈則因鄰近學區與道路寬敞、人行道完善，也是不少家庭優先考量的區域。

交通方面，除了雙捷運，三重亦擁有密集的聯外道路與公車路網，通勤便利性大幅提升。對於預算有限的購屋者，陳群鵬建議，可考慮靠近三重站、菜寮站與重新路沿線的中古大樓，具雙捷優勢、機能完備，有許多屋齡15年內電梯大樓，每坪約70萬元，公設比也較新案低，實用空間更具優勢。

選購中古大樓時，陳群鵬建議可特別留意社區管理品質，除可從公設維護狀況判斷，也能從樓梯間與地下室是否整潔看出管委會是否積極，進而影響未來居住品質與房價保值性。

陳群鵬提到，三重區昔日較令人在意的負面既定印象已逐漸淡化，建議民眾實地走訪感受轉變。他也提醒買方，因房價偏高，銀行估價未必與售價相符，購屋前應確認貸款條件，備足自備款以因應可能的市場與政策變動。