全台房市急凍 台中指標14期重劃區前三季成績單揭曉

台中14期重劃區近年挾重大公共建設與人口移入紅利加持下，成為台中整體房市信心指標區域。根據樂居最新統計，目前區內線上銷售個案多達49個，競爭進入「品牌實力與產品規劃深度」的比拚階段。

截至發稿為止預售屋實價登錄統計，以「惠宇仁平MY PARK」、「磐興寬悅」兩案表現最為亮眼，大陸、龍寶、寶輝等豪宅品牌則微量創價，14期呈現量縮價穩的走勢，顯示品牌信任與稀缺地段已成為成交關鍵。

觀察榜單，成交表現亮眼的多為品牌代表作或位處稀缺地段，如「惠宇仁平MY PARK」主打水湳生態公園第一排，今年以來有37筆交易，最高單價77.9萬元。

在地建商磐興建設5月推出區域內唯一巨蛋首排新案住宅「磐興寬悅」，基地正對建築大師隈研吾設計的台中巨蛋，該案未來擁有2.1萬坪公共綠化休閒空間，透過台中市政府導入城市絲旅的概念連結漢神百貨與中央公園。全案已銷售四成，實登共揭露29筆，成交均價7字頭，成績表現亮眼。

而磐興建設也持續深耕看好14期，今年在仁平段與洲際段接連購地，一舉一動備受業界高度關注。磐興建設總經理游金洲指出，今年房市受信用管制影響，加上美國關稅打壓，未來可能再次造成原物料上漲形成通貨膨脹，公司在寬悦銷售策略上將選擇分階段銷售，因應未來造價成本的不確定性風險。

「好的土地取得不易，尤其是巨蛋首排更是唯一稀有，因此公司在規劃上格外用心，希望打造無可取代、值得收藏的資產」游金洲說，目前已達成年度銷售目標，下半年重心將放在仁平段與洲際段兩塊新購入土地的產品規劃。

「寶輝Park」系列則因開發規模與規劃團隊受市場關注。建築設計由日本NIHON SEKKEI與美國JOHNSON FAIN聯手打造，目前已有多數買方一次購買兩戶，已購族群多為企業家、自營商或家族共同置產。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，14期重劃區買方多為高資產自住與置產族群，除了地段條件外，品牌信任與規劃深度是決定成交速度與價格穩定度的關鍵；在營建成本攀升、土地取得不易的情況下，具備稀缺性、完整規劃與長期保值能力的建案，更能在市場波動中維持銷售動能。

隨著北台中交通建設、商業機能與公共建設陸續到位，區域發展定位已確立，未來市場將回歸品牌與產品力的實質較量。

近期14期亦陸續傳出高價交易，包括「惠宇和慕」首波實登揭露，預計高樓層行情將落在7字頭以上，「敘DOS」高樓層單價站上8字頭、「大陸豐莚」、「龍寶有愛臻邸」、「華固豐匯」單價則穩站7字頭。