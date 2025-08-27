財務具韌性 中華信評確認台泥評等 twA+ 展望「穩定」

中華信評確認，台泥（1101）的發行體信用評等為「twA+/twA-1」。「穩定」的評等展望反映台泥的借款槓桿率在2025年略為升高後，應可在未來12至24個月期間改善。但因部分工廠營運中斷且電池工廠受火災損壞而面臨較長期間的停產，2025年至2026年台泥的EBITDA恐有下滑之虞。

不過，中華信評預測，該公司將重新調整其資本支出的優先順序並提高營運效率，以使其現金流量在前述期間獲得改善。

中華信評預測，台泥在2025年上半年的數起營運中斷事件將導致該公司2025年的EBITDA低於2024年水準。不過，在該公司歐洲水泥業務的利潤率恢復穩定且較高、中國大陸業務溫和復甦以及台灣水泥銷售及市佔率回升等因素的支持下，該公司的獲利可望從2025年下半年開始提升。

台泥「穩定」的評等展望反映：中華信評認為，台泥的 EBITDA在2025年上半年獲利下滑後，將在未來一至二年內逐步回升。中華信評預測，該公司2026 年的借款對EBITDA比將從2025年的約3.0倍改善至2.5倍至2.7倍。

此外，降低非電池業務的資本支出以支應電池廠重建投資的做法，應有助於控管借款成長幅度並維持財務彈性。可變現資產可望在未來一至二年為台泥帶來更大的財務靈活性。該公司持有大量的可變現資產，包括位於主要都會區的土地；並制定了未來幾年開發或處分閒置地塊的具體計劃。前述可變現資產可為潛在的營運逆風形勢提供緩衝空間、有助於降低槓桿風險並維持評等緩衝空間。中華信評的基本情境假設並未考量任何可能的資產處分。