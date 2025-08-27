PwC Taiwan 舉辦年度晉升派對 徐聖忠：繼續成為照亮後輩的光

PwC Taiwan於23日舉辦一年一度的晉升派對，今年共有超過180位晉升同仁與親友、合夥人及各事業單位營運長齊聚一堂，共同慶祝職涯榮耀時刻。現場不僅頒發象徵榮耀里程碑的紀念幣，也透過藝術表演與互動，凝聚團隊共識，氣氛溫馨又振奮。

PwC Taiwan所長暨執行長徐聖忠在典禮中勉勵同仁，資誠是一個讓人才不斷成長的沃土，應該珍惜這個平台並持續精進。他強調，每一位同仁在成長過程中都曾受益於前輩與貴人的提攜，期許晉升同仁未來能將這份支持傳承下去，成為照亮後輩的光。

今年派對特別邀請伊甸基金會三大表演團體登台演出。桃園加樂工作坊太鼓隊以磅礡鼓聲揭開序幕，展現自信能量；輪椅舞團則以優雅舞姿詮釋「心中有夢就能找到舞台」的精神；聽障舞團「半音舞集」則憑藉震動與默契「聽見」音樂，帶來無聲卻震撼的感動。

在「半音舞集」老師帶領下，現場同仁共同學習三句意義深遠的手語：「我來自資誠」、「建立信任的領導」及「成就卓越的成果」，將PwC Professional價值透過肢體語言具體展現，也向表演者致上最高敬意。

PwC Taiwan人資長曾博昇指出，晉升是職涯的重要里程碑，最可貴的是在過程中享受成長，PwC Taiwan不僅是一個專業平台，更重視「信任」與「社會責任」，今年派對不僅邀請公益團體演出，更選用全素、永續的餐點食材，展現對環境與社會的承諾。