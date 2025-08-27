房市回檔修正期 惟第2季北北基桃竹這15區逆勢上漲

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構彙整實價登錄資料，2025年第2季北部各行政區中，仍有15個行政區呈現上漲，其餘地區則呈持平或盤整。住商機構提供
住商機構彙整實價登錄資料，2025年第2季北部各行政區中，仍有15個行政區呈現上漲，其餘地區則呈持平或盤整。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北部仍能維持漲勢區域，多屬生活機能成熟，或有其他建設題材，才能讓區域買盤支撐房價

住商機構根據實價登錄資料，盤整台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及基隆市各行政區第2季平均成交單價，並與第1季房價進行比較，其中北部幾乎各行政區皆呈現跌幅或是持平，但有15個行政區維持漲勢。

其中，台北市內湖區房價季漲幅最高，第2季平均每坪成交單價達84.3萬元，房價單季上揚 4.2%。

另外，南港、中山與文山區則分別上漲3%左右，名列3~5名。至於信義、大安、中正、北投等區也有 0.5~1.9% 的微幅上漲。

住商不動產北市區協理錢思明分析，此次進榜15個行政區中，有8個行政區皆屬北市，主要有二個原因，一是受惠於商業機能成熟、交通設施便捷，地段優勢加持之下，蛋黃區房價仍是歷久不衰。

第二是近期北市蛋白區如南港、北投及文山等區，皆有不少話題帶動，如前二者有重大建設與重劃區，而文山區則有品牌建商進駐。整體而言，北市蛋黃、蛋白區雖呈量縮格局，但區域房價仍展現抗跌力道。

