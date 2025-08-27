房市急凍誰最穩？北台15區出列、這區房價季漲4%

全台房市買氣跌入谷底，就連以往為房價高點的北部各縣市，也出現價格盤整。住商機構彙整實價登錄資料，2025年第二季北部各行政區中，房價仍有15個行政區仍呈現上漲，其餘地區多呈持平或盤整。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示，北部仍能維持漲勢區域，多屬生活機能成熟，或有其他建設題材，才能讓區域買盤支撐房價。

住商機構根據實價登錄資料，盤整台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及基隆市各行政區第二季平均成交單價，並與第一季房價進行比較，北部各行政區多呈現盤整下跌或是持平，但仍有15個行政區維持漲勢。

其中，台北市內湖區房價漲幅最高，第二季平均成交單價達84.3萬元，房價單季上揚 4.2%；另外，南港、中山與文山區則分別上漲3%左右，名列3~5名，至於信義、大安、中正、北投等區也有 0.5~1.9% 的小幅漲幅。

住商不動產北市區協理錢思明分析，此次進榜15個行政區中，有8個行政區皆屬北市，主要有二個原因，一是受惠於商業機能成熟、交通設施便捷，地段優勢加持之下，令蛋黃區房價仍是歷久不衰。

二是近期北市蛋白區如南港、北投及文山等區，皆有不少話題帶動，如前二者有重大建設與重劃區，而文山區則有品牌建商進駐，整體而言，北市蛋黃、蛋白區雖呈量縮格局，但各區仍具有不少抗跌力道。