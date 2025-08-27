快訊

吳嘉昭拚再造台塑榮景

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台塑集團日前宣布，南亞（1303）董座吳嘉昭接下集團總裁重任，開啟企業所有權及經營權分治的精神。業內認為，吳嘉昭將順著AI大潮，以南亞做先鋒，帶領台塑四寶乃至整個集團華麗轉身，再造台塑集團榮景。

吳嘉昭長期帶領的南亞，是集團最早跨入印刷電路板（PCB）、隨機存取記憶體（DRAM）公司，近期南亞受惠AI伺服器需求爆發，電子材料備受關注，也印證了吳嘉昭同時打理石化及科技產業的眼光獨到。

台塑四寶近年來面臨大陸石化產能過剩衝擊，今年以來營運走入谷底，如何領軍台塑力拚翻轉逆境成為當務之急。如何帶領集團克服眼前大環境嚴苛的挑戰，四寶的股東都寄予厚望。吳嘉昭有信心的表示，將在逆境中尋找機會，加速轉型，突破困境，將產業危機化為轉機。

台塑集團成立行政中心以來，首次交棒給專業經理人擔任掌門人，吳嘉昭是集團中元老級重量級人物，他曾經參與和兩位創辦人一起帶領集團航艦經歷產業快速變遷的大浪，深諳電子產業遷移和AI快速蓬勃發展。

此外，由於吳嘉昭半輩子時間都在台塑集團任職，對集團各項轉投資事業均非常熟稔，掌管台塑集團事業橫跨度最大南亞，領軍多角化經營觸角直接橫跨電子業，現在又看到AI商機，要領軍集團再次突破石化產業的困境。

AI 南亞 台塑集團

相關新聞

無人機國家隊赴美投資 漢翔領軍…國防工業展9月登場

台北國際航太暨國防工業展將於9月登場，台美合作備受矚目，且因美國「非紅供應鏈」需求急切，業內傳出，美方邀請台灣無人機供應...

無人機非紅供應鏈 商機可期

愈來愈多大國要求跟台廠合作，落實「非紅鏈+在地化生產」，其中，美國、日本、甚至印度等無人機製造體系都對台鏈發出邀請，未來...

無人機嘉義產業園區環評 啟動

中科院規劃「民雄航太暨無人機產業園區開發設計畫」，昨（26）日舉行環評公開會議、宣告正式啟動環評，也為發展「國機國造」產...

美進口商庫存見底 開始要求供貨 中鋼：下月迎一波出貨潮

中鋼昨（26）日在台中與鋼線鋼纜業舉行產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞表明，美國關稅戰後，美國進口商庫存見底，開始要求台灣...

中鋼允助業者度過關稅難關

中鋼昨（26）日指出，面對美國對等關稅壓力，鋼鐵中下游業者哀鴻遍野，中鋼會展現龍頭鋼廠高度，業務副總李家丞更強調，中鋼將...

