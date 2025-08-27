吳嘉昭拚再造台塑榮景

台塑集團日前宣布，南亞（1303）董座吳嘉昭接下集團總裁重任，開啟企業所有權及經營權分治的精神。業內認為，吳嘉昭將順著AI大潮，以南亞做先鋒，帶領台塑四寶乃至整個集團華麗轉身，再造台塑集團榮景。

吳嘉昭長期帶領的南亞，是集團最早跨入印刷電路板（PCB）、隨機存取記憶體（DRAM）公司，近期南亞受惠AI伺服器需求爆發，電子材料備受關注，也印證了吳嘉昭同時打理石化及科技產業的眼光獨到。

台塑四寶近年來面臨大陸石化產能過剩衝擊，今年以來營運走入谷底，如何領軍台塑力拚翻轉逆境成為當務之急。如何帶領集團克服眼前大環境嚴苛的挑戰，四寶的股東都寄予厚望。吳嘉昭有信心的表示，將在逆境中尋找機會，加速轉型，突破困境，將產業危機化為轉機。

台塑集團成立行政中心以來，首次交棒給專業經理人擔任掌門人，吳嘉昭是集團中元老級重量級人物，他曾經參與和兩位創辦人一起帶領集團航艦經歷產業快速變遷的大浪，深諳電子產業遷移和AI快速蓬勃發展。

此外，由於吳嘉昭半輩子時間都在台塑集團任職，對集團各項轉投資事業均非常熟稔，掌管台塑集團事業橫跨度最大南亞，領軍多角化經營觸角直接橫跨電子業，現在又看到AI商機，要領軍集團再次突破石化產業的困境。