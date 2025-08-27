無人機嘉義產業園區環評 啟動

中科院規劃「民雄航太暨無人機產業園區開發設計畫」，昨（26）日舉行環評公開會議、宣告正式啟動環評，也為發展「國機國造」產業聚落按下啟動鍵。

「民雄航太暨無人機產業園區開發計畫」由中科院負責開發，規劃在嘉義縣民雄鄉設置共約21公頃發展基地成無人機與航太產業聚落。

中科院昨說明，初估工程需要費時約36個月、完工後將帶來逾千個工作機會。

無人機產業園區預計有五大重點，包括開發綠色園區，完備無人機研發、測試、產製產業環境，推動台灣無人機軍民通用科技合作，深耕無人機技術。