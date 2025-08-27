聽新聞
0:00 / 0:00
無人機嘉義產業園區環評 啟動
中科院規劃「民雄航太暨無人機產業園區開發設計畫」，昨（26）日舉行環評公開會議、宣告正式啟動環評，也為發展「國機國造」產業聚落按下啟動鍵。
「民雄航太暨無人機產業園區開發計畫」由中科院負責開發，規劃在嘉義縣民雄鄉設置共約21公頃發展基地成無人機與航太產業聚落。
中科院昨說明，初估工程需要費時約36個月、完工後將帶來逾千個工作機會。
無人機產業園區預計有五大重點，包括開發綠色園區，完備無人機研發、測試、產製產業環境，推動台灣無人機軍民通用科技合作，深耕無人機技術。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言