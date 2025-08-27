無人機非紅供應鏈 商機可期

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

愈來愈多大國要求跟台廠合作，落實「非紅鏈+在地化生產」，其中，美國、日本、甚至印度等無人機製造體系都對台鏈發出邀請，未來商機可期。

展望未來，業界認為，台灣無人機國家隊有必要更精緻化分工，包括機身、機翼、動力馬達、視覺、飛控、電池等，分進合擊打入美國甚至全球市場。

總統賴清德已明確宣示，要將台灣打造成為「無人機亞洲供應鏈中心」，而「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」成員數也突破200家廠商，形成「國家隊」的規模，全面搶攻美國甚至全球市場。

擔任台灣卓越無人機海外商機聯盟主席的漢翔（2634）董事長胡開宏指出，漢翔在航太領域的技術基礎，也提供在無人機量產與組裝上的優勢。除了漢翔之外，聯盟還有七家協同主席，包括雷虎科技、經緯航太、長榮航太、神耀科技、亞洲航空、中光電智能機器人與佳世達集團，共同攜手提升無人機國家隊的技術能量。

事實上，除了美國之外，印度與巴基斯坦發生衝突之後，現在也規劃成立無人機部隊，近期並與台廠接觸，邀請前往印度設廠生產無人機。

業界指出，非紅供應鏈已成為全球的趨勢，包含美國客戶與美軍，不只要求去紅，甚至進一步要求在當地生產。據了解，美軍部隊要求無人機的馬達、通訊模組供應商在美軍基地附近設廠生產，年採購量動輒上看40億美元。

