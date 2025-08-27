無人機國家隊赴美投資 漢翔領軍…國防工業展9月登場

台北國際航太暨國防工業展將於9月登場，台美合作備受矚目，且因美國「非紅供應鏈」需求急切，業內傳出，美方邀請台灣無人機供應鏈組國家隊赴美投資，將由漢翔（2634）帶頭，無人機台鏈將全面搶攻北美無人機市場。

台北國際航太暨國防工業展將於9月18日到20日在台北南港展覽館登場，今年展覽規模再創新高紀錄，匯集來自14個國家、超過400家參展商，展出規模超過1,400個攤位，較上屆成長逾25%，商機規模至少逾千億元。 業內指出，「台美合作」將是此次國防工業展的最大主題。

據悉，漢翔秘密啟動無人機台鏈在美落地計畫，並邀請各指標台廠共同赴美投資、打造無人機製造供應鏈大平台。對此，漢翔僅表示，漢翔身為「台灣卓越無人機海外商機聯盟主席，整合台廠赴國際搶單責無旁貸。

另一方面，包括無人機大廠雷虎科技、積極搶攻無人機與機器人商機的和大集團，也都計畫前進美國設廠，可望由漢翔領軍、在美打造無人機（載具）製造大平台，這也象徵台美軍工產業合作將邁入新紀元。

業內指出，由於台灣近幾年積極發展無人載具，且屬非紅供應鏈，美系無人機大廠有意與台廠合作，除了邀請台廠赴美設廠之外，也規劃在台灣設立無人載具研發中心。

市場傳出，包括東元、中光電、緯創及邦泰，都有可能加入策略聯盟。

經濟部與漢翔等主要企業，去年9月成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）」並針對美國、日本和歐洲各國，陸續派出訪問團，致力於建立合作框架，並建立不依賴中國的供應鏈。

漢翔董事長胡開宏表示，國內某科技大廠希望由漢翔帶隊，前往美國設立供應鏈，因為該科技廠可以接單，但沒有軍工相關生產技術與設備，而漢翔在美國有廠，可以擔任領頭羊角色，就近接單生產，供應美國客戶，並協助在美設立供應鏈。

為貼近國外系統商客戶，漢翔在美國亞利桑那州已購置廠房，並完成裝機，現正進行驗廠作業，預計2026年底前可以進行首件小批量產，2027年將正式投產。

和大集團總裁沈國榮入主邦泰之後，宣布啟動大轉型計畫，邦泰將以既有技術利基，除了鞏固汽車、運動產業市場之外，未來也全力切入無人載具（國防工業無人機、無人艇），以及機器人產業領域。