中鋼允助業者度過關稅難關

中鋼（2002）昨（26）日指出，面對美國對等關稅壓力，鋼鐵中下游業者哀鴻遍野，中鋼會展現龍頭鋼廠高度，業務副總李家丞更強調，中鋼將全力以赴，協助業者度過關稅難關。

中鋼在開盤前與電線電纜與手工具公會舉行的產銷聯誼會，他強調，在美國關稅影響下，手工具產業是重災區，中鋼會與業界共體時艱。

李家丞指出，國內鋼鐵產業長年重視技術研發以及公司治理，充分展現韌性與競爭力。以兩岸手工具表現為例，台灣業界今年7月外銷價格每公斤均價近13美元，中國大陸一公斤還不到5美元，從價格上來看，兩岸手工具發展趨勢已分道揚鑣，台灣擁有自己的優勢地位。

李家丞表示，目前國內手工具業普遍面臨訂單少、交期短的壓力，如何協助業者在最短時間拿到材料，中鋼一定會全力協助。

另一方面，如果中鋼有合理獲利，肯定與下游分享，針對市場關心中鋼第4季盤價如何開出，是否會上漲等問題，中鋼強調，基本上也希望穩定，會與中下游共榮雙贏。而近期新台幣兌美元匯率從28.7元回貶到30.5元，外銷出口壓力比較小，預期第4季很有機會創造新的拐點向上，讓市場站回榮面。