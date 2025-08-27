美進口商庫存見底 開始要求供貨 中鋼：下月迎一波出貨潮

中鋼（2002）昨（26）日在台中與鋼線鋼纜業舉行產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞表明，美國關稅戰後，美國進口商庫存見底，開始要求台灣廠商出貨，預計9月應會迎來一波出貨潮，「鋼價上漲可提高存貨價值」，後市值得期待。

李家丞指出，今年鋼鐵業相當艱困，雖然鋼線鋼纜業沒有直接影響，但是扣件及手工具下游受到很大壓力。下游市場不好，主要是美國關稅增加後，美國消費力道減弱，尤其是第2季及第3季特別明顯，美國川普政府在6月4日將鋼鋁關稅提高一倍至50%，更進一步造成美國買家要求台灣供應商不要出貨。

他說，幸好近期已有轉機，美國供應商已經請台灣業者出貨，主要是因為關稅再降回來的機率小，再觀望也無濟於事，尤其是美國進口商庫存低，甚至已經接近零庫存，有不得不補貨的需求，相信9月應該有一波出貨潮值得期待。

鋼市將迎出貨潮

李家丞強調，鋼市底部訊號已經明確。中國大陸鋼廠7月調漲鋼價，中鋼特別派員前往大陸龍頭廠寶鋼進行了解，發現主因是大陸以後買不到便宜焦煤，全球鋼鐵原物料成本墊高，加上美國降息可能性增加，屆時資金充裕有利於鋼的需求。

此外，大陸政策針對鋼鐵、光電及電動車都喊出反內捲，要求強力減產，西藏雅魯藏布江大型水利工程將使用到600萬公噸鋼鐵等利多因素，都讓鋼市看起來有從底部翻揚機會，相信不久整個需求會逐步回升。

李家丞表示，部分用戶不希望鋼價調高，但漲價有漲價的好處，不然鋼市一攤死水也不是辦法，「調漲價格提高存貨價值」不失為好的選項。

鋼線鋼纜公會理事長吳燕卿表示，雖然關稅對鋼線鋼纜業沒有很大影響，但是對線材抽線加工業衝擊很大，加上最近發生的豪雨，影響營造工地開工日減少，在國內市場需求減弱下，產業艱困一季即將開始，籲請中鋼「不要再漲價了」，而且據觀察，東南亞的印尼德信及馬來西亞聯合鋼鐵，一般普通鋼材報價都沒有太大調整，建議中鋼下一季價格不要動比較好。



