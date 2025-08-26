鄭亦麟涉收賄百萬遭羈押禁見 中鋼工會：應立即停止所有職務

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，台北地檢署今上午依貪汙治罪條例等罪聲請羈押禁見鄭男。中鋼集團企業工會今透過聲明稿表示，中鋼為台灣智慧電能公司最大股東，應立即停止現任台智能總經理鄭亦麟所有職務。

該聲明指出，今年初由經濟部主導、中鋼成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬鄭亦麟擔任要職。台智能原本是為解決離岸風電融資問題而設立，進行綠電統購分銷。然而，中鋼集團企業工會於今年初至立法院前陳情抗議，質疑台智能公司是否將因配合政府政策採購綠電，而重蹈興達海基配合風電國產化虧損64億元的覆轍，成為新的大錢坑。

該聲明表示，年初時任經濟部部長郭智輝雖回應聲稱「台智電不會虧損」，卻無法提出具體說明，據報載如今綠能推動中心爆發弊案，牽涉現任台智能總經理鄭亦麟，而台智能涉及龐大的離岸風電業務，更加深外界對台智能營運與未來發展的憂慮。

該聲明表示，雖然公平會甫核准中鋼、中油、中華電信、日月光投控、聯電、東和鋼鐵等公司共同經營台智能，但根據公司登記資料，中鋼仍為最大股東，中鋼公司為保護股東權益及公司本身利益，應即刻以最大股東身分，要求台智能公司立即停止鄭亦麟所有職務，並調查其任職期間經手案件，釐清是否涉及不法情事，並對外說明，以回應社會及員工的關切。