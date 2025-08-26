快訊

「柯建銘必須離開國會」 朱立倫：他留立院是對不起台灣社會

冷心低壓襲擊多處淹水！高雄溫度驟降近10度 民眾：比冷氣房還冷

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭亦麟涉收賄百萬遭羈押禁見 中鋼工會：應立即停止所有職務

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉收賄百萬遭檢調約談，北檢聲押禁見。記者林俊良／攝影
經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，涉收賄百萬遭檢調約談，北檢聲押禁見。記者林俊良／攝影

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，台北地檢署今上午依貪汙治罪條例等罪聲請羈押禁見鄭男。中鋼集團企業工會今透過聲明稿表示，中鋼為台灣智慧電能公司最大股東，應立即停止現任台智能總經理鄭亦麟所有職務。

該聲明指出，今年初由經濟部主導、中鋼成立的綠電售電平台「台灣智慧電能公司」，延攬鄭亦麟擔任要職。台智能原本是為解決離岸風電融資問題而設立，進行綠電統購分銷。然而，中鋼集團企業工會於今年初至立法院前陳情抗議，質疑台智能公司是否將因配合政府政策採購綠電，而重蹈興達海基配合風電國產化虧損64億元的覆轍，成為新的大錢坑。

該聲明表示，年初時任經濟部部長郭智輝雖回應聲稱「台智電不會虧損」，卻無法提出具體說明，據報載如今綠能推動中心爆發弊案，牽涉現任台智能總經理鄭亦麟，而台智能涉及龐大的離岸風電業務，更加深外界對台智能營運與未來發展的憂慮。

該聲明表示，雖然公平會甫核准中鋼、中油、中華電信、日月光投控、聯電、東和鋼鐵等公司共同經營台智能，但根據公司登記資料，中鋼仍為最大股東，中鋼公司為保護股東權益及公司本身利益，應即刻以最大股東身分，要求台智能公司立即停止鄭亦麟所有職務，並調查其任職期間經手案件，釐清是否涉及不法情事，並對外說明，以回應社會及員工的關切。

收賄 中鋼 鄭亦麟 離岸風電

延伸閱讀

「小英男孩」鄭亦麟涉賄遭聲押 蔡英文辦公室發聲了

【重磅快評】「小英男孩」涉綠能弊案是個案還是冰山一角？

「小英男孩」涉收賄施壓台電 總統府：不分藍綠都要嚴辦

「小英男孩」涉賄遭聲押 卓榮泰：綠能犯罪不許再發生

相關新聞

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

美國對台暫時加徵20%關稅衝擊產業，立法院專案報告中，除了談判進度備受關注，「無薪假」爭議也掀起熱議。勞動部長洪申翰澄清，正確用詞應是「減班休息」，但這番話卻讓網路炸鍋。 在質詢時，民進黨立委陳

鄭亦麟涉收賄百萬遭羈押禁見 中鋼工會：應立即停止所有職務

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內疑向兩家綠能業者收賄，台北地檢署今上午依貪汙治罪條例等罪聲請羈押禁見鄭男...

川普揮關稅大刀！手工具業淪重災區 中鋼業務副總：全力助度難關

中鋼（2002）與手工具公會26日下午舉行產銷聯誼會，美國關稅影響下，手工具產業是重災區，中鋼業務副總李家丞表明，全力以...

中鋼與鋼線鋼纜業產銷聯誼會 業務副總李家丞看好鋼市

中鋼（2002）26日在台中與鋼線鋼纜業產銷聯誼會，中鋼業務副總李家丞表明，美國關稅戰一度造成買家觀望，但情況已經改觀，...

中和、土城再添千戶社宅 內政部拍板兩大基地變更案

內政部都市計畫委員會26日通過新北市中和盛昌段、土城板院段兩處用地的都市計畫變更案，未來將規劃為停車場與社會福利設施，並...

六都預售買氣低 新案靠「耐震」撐人氣

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮。據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，不僅較去年下半年減少52%，更比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。