國光生流感疫苗通過巴西 GMP 認證 明年底搶攻南半球上億人口市場商機

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

國光生（4142）26日宣布，已接獲巴西衛生部（ANVISA）正式通知取得GMP認證，巴西官方是在今年6月派員到台中潭子廠區，針對國光流感疫苗生產進行實地查核，並於近日核發GMP認證，國光預計2026年底取得巴西流感疫苗藥證，正式打入南半球上億人流感疫苗市場。

國光生技表示，巴西GMP認證顯示國光流感疫苗巴西藥證進度往前邁進一大步，也肯定台灣製造的疫苗符合國際水準，國產流感疫苗可望正式進軍南半球市場。

這是國光生技第二次獲巴西GMP查廠認證，第一次取得GMP認證在2017年，因國際合作生產賽諾菲疫苗首次接受ANVISA查核，並以優異成績取得GMP認證。

今年的GMP查核則是因應國光生技在2023年底於巴西送件申請四價流感疫苗藥證，巴西官方今年6月派出查核團隊進駐國光潭子廠區，實地查核流感疫苗生產流程，查廠順利完成，並於8月25日由ANVISA發出GMP認證通知指出，國光優良的生產監督系統符合巴西GMP規範，並與世界衛生組織WHO的建議一致。

國光生技表示，再次通過巴西查廠取得GMP認證，不但是對國產疫苗品質的肯定，也顯示國光流感疫苗在巴西領證的進度往前邁進一大步，國光仍預計2026年底可望取得巴西流感疫苗藥證，不但能讓目前只生產北半球流感疫苗的國光流感廠產能可充分運用，也能讓台灣生產製造的國光流感疫苗進入南半球市場，尤其巴西是南半球人口最多、疫苗推廣的重點國家，流感疫苗進入巴西市場對於插旗南半球流感市場具有指標性意義。

國光生技目前積極在巴西尋求合作方，進行南半球流感疫苗業務推廣，國光生技指出，目前已盯緊今年9月底WHO即將公佈的南半球流感病毒株，最快將於明年底啟動南半球流感疫苗商業批次生產，可望於 2027年開始讓流感廠量能充分運用，並同步貢獻公司營收 。

