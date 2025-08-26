川普揮關稅大刀！手工具業淪重災區 中鋼業務副總：全力助度難關

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼業務副總李家丞。圖／中鋼提供
中鋼（2002）與手工具公會26日下午舉行產銷聯誼會，美國關稅影響下，手工具產業是重災區，中鋼業務副總李家丞表明，全力以赴助手工具業度過關稅難關。

李家丞指出，觀察兩岸手工具表現，台灣手工具產業極具競爭力，今年7月外銷價格每公斤均價近13美元，中國大陸1公斤不到5美元，從價格上來看，兩岸手工具發展趨勢已分道揚鑣，台灣擁自己的優勢競爭力。

李家丞表示，國內手工具業普遍面臨訂單少、交期短，如何協助業者最短時間拿到材料，中鋼定全力協助。如果中鋼獲利肯定與下游分享。盤價部分，中鋼也希望穩定，近期台幣匯率從28.7元回貶到30.5元，外銷出口壓力比較小，重點在於要提醒業界，未來出口要杜絕洗產地嫌疑，盼上中下游大家一起努力共度非常時期。

中鋼 外銷 關稅 台幣匯率

