川普揮關稅大刀！手工具業淪重災區 中鋼業務副總：全力助度難關
中鋼（2002）與手工具公會26日下午舉行產銷聯誼會，美國關稅影響下，手工具產業是重災區，中鋼業務副總李家丞表明，全力以赴助手工具業度過關稅難關。
李家丞指出，觀察兩岸手工具表現，台灣手工具產業極具競爭力，今年7月外銷價格每公斤均價近13美元，中國大陸1公斤不到5美元，從價格上來看，兩岸手工具發展趨勢已分道揚鑣，台灣擁自己的優勢競爭力。
李家丞表示，國內手工具業普遍面臨訂單少、交期短，如何協助業者最短時間拿到材料，中鋼定全力協助。如果中鋼獲利肯定與下游分享。盤價部分，中鋼也希望穩定，近期台幣匯率從28.7元回貶到30.5元，外銷出口壓力比較小，重點在於要提醒業界，未來出口要杜絕洗產地嫌疑，盼上中下游大家一起努力共度非常時期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言