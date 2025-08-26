快訊

傻眼！陳奕迅來台活動前2日突宣布取消 荒唐理由曝光

衛福部長邱泰源已在打包辦公室？ 傳他先接任「代理部長」

泓德能源總座100萬元交保 股價重創「市值蒸發183億」公司發聲

亞洲股票型基金近周績效普遍逾2.5% 吸引資金湧入

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

全球資金版圖出現新動向，觀察近期亞洲股票型基金績效普遍逾2.5%。法人指出，關稅政策趨穩、中國大陸政策扶持、印度降息與南韓、台灣企業動能回升，共同支撐亞洲市場展現韌性。隨美元走弱與資金移轉趨勢，亞洲評價優勢與多元題材可望持續吸引全球資金布局。

事實上，回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月14日至8月20日止近一周，改由亞洲不含日本基金淨流入16.2億美元居冠。

根據理柏資訊統計至22日，包括：富達基金－亞洲小型企業、富達基金－亞洲股票ESG、安盛投資管理亞太(日本除外)股票、安聯亞太高息股票、富邦亞洲機會證券投資信託、元大亞太優質高股息100指數證券投資信託、富達基金－太平洋、晉達環球策略基金－亞洲股票、富蘭克林坦伯頓全球投資系列－亞洲成長等，績效達2.5%以上。

展望亞洲市場，富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加表示，亞洲股市近期在關稅及地緣政治緊張局勢的發展下表現展現韌性，關稅政策大致底定、最終結果較上一季所預期的樂觀，中國推動反內卷政策並將持續提供政策支持以提振國內經濟、印度央行今年來已多次下調基準利率有利企業投資與消費者支出領域、南韓與台灣企業對貿易不確定性最敏感，但任何形式的政策奧援都將為成長提供額外支撐。

整體而言，對美國作為投資避險資產地位的質疑、美元走弱以及難以預測的政策，將促使愈來愈多資金自美國移轉出去，這可能會對亞洲市場等資產類別產生催化劑作用，鑑於亞洲股市的評價面優勢與各國多元題材將推動資金流往亞洲市場。

股票

延伸閱讀

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

Fed緩降息期間 短天期非投等債表現勝出

財產申報 盧秀燕存款862萬 黃偉哲債務1988萬

00919本周五可能會公布配息？真星華：因增加張數所以股息維持去年水準

相關新聞

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

美國對台暫時加徵20%關稅衝擊產業，立法院專案報告中，除了談判進度備受關注，「無薪假」爭議也掀起熱議。勞動部長洪申翰澄清，正確用詞應是「減班休息」，但這番話卻讓網路炸鍋。 在質詢時，民進黨立委陳

中和、土城再添千戶社宅 內政部拍板兩大基地變更案

內政部都市計畫委員會26日通過新北市中和盛昌段、土城板院段兩處用地的都市計畫變更案，未來將規劃為停車場與社會福利設施，並...

六都預售買氣低 新案靠「耐震」撐人氣

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮。據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，不僅較去年下半年減少52%，更比...

新北再添千戶社宅 中和、土城最快明年動工

新北市社會住宅版圖再擴大！內政部都市計畫委員會今審議通過中和區盛昌段及土城區板院段的都市計畫變更案，兩處基地未來將興建逾...

嘉義市SBIR助攻 耐斯媳婦王宇芬康普茶奪世界金牌躍上國際

嘉義市政府近年積極推動「產業嘉義隊」，透過地方型SBIR計畫協助在地企業創新升級，成果屢見佳績。魔咕飲生技有限公司20日...

十大賣壓重劃區出爐 北台灣合計約1.4萬戶待售最慘

重劃區成房市賣壓未爆彈。根據591新建案統計全台主要重劃區銷況，前十名合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。