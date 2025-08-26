中和、土城再添千戶社宅 內政部拍板兩大基地變更案

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部都市計畫委員會26日通過新北市中和盛昌段、土城板院段兩處用地的都市計畫變更案，未來將規劃為停車場與社會福利設施，並興建社會住宅。新北房市示意圖／記者游智文攝影
內政部都市計畫委員會26日通過新北市中和盛昌段、土城板院段兩處用地的都市計畫變更案，未來將規劃為停車場與社會福利設施，並興建社會住宅。國土署表示，這兩個案子預計可為新北市增加約一千戶社宅，同時結合公共托育中心、日照中心等福利設施，提供更多元的居住選擇與服務。

國土署指出，中和與土城兩處基地目前分別作為停車場及逾期車輛放置場使用，透過都市計畫檢討與變更方式，市府得以取得社宅興建用地，未來除可增加住宅供給外，還能串聯大眾運輸，提供便利交通與公共設施，並規劃公有停車位，讓在地居民享有更完善的生活環境。

內政部強調，中央樂見地方政府配合政策，積極投入社會住宅與公益設施的佈建。這次審議也要求市府在後續推動時，必須完整評估周邊交通規劃，並妥善處理公保地等問題，確保居民生活品質。

國土署指出，此次通過的都市計畫變更案展現中央與地方合作的成果，不僅能活化有限的國有土地資源，也能兼顧都市規劃公益性與居住需求，回應市民對優質生活環境的期待。

中和 土城 內政部 都市計畫 社會住宅

