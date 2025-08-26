幸福企業宏正待移工如家人 拿下新北市府「友善移工企業」獎

全球資訊（IT）暨專業影音（Professional AV）設備連接管理方案與智慧製造、物聯網方案領導廠商宏正（6277）自動科技是幸福企業常勝軍，近年宏正更有感於全球人口結構改變與少子化浪潮下，外籍移工不僅是基層勞動的重要支柱，更逐漸成為產業發展與社會運作不可或缺的角色，長期深耕移工照顧，推動優於法令的友善政策與支持措施，積極保障工作環境與生活品質。今年再度榮獲新北市政府「友善移工企業」殊榮，成為新北市僅有三家獲獎企業之一。

宏正自動科技董事長陳尚仲表示，宏正高度重視外籍勞工的權益，除提供安全舒適的職場環境，更積極傾聽並回應移工在生活與文化上的需求，幫助他們專注於職涯發展並融入在地社會。這份肯定象徵宏正在社會責任上的實踐，未來我們也將持續推動多元共融，建立良好勞雇關係，為台灣勞動市場注入更具韌性的未來。

宏正指出，始終視外籍勞工為珍貴的夥伴與資產，致力於營造溫暖而平等的職場環境，透過提供多元而貼心的福利，包括每胎15萬元的生育補助、產檢假、生日假、有薪生理假、家庭照顧假（含毛小孩照顧）、健康檢查、伙食補助，以及到職三個月即可享有特休假，協助同仁兼顧生活與工作。同時，宏正重視移工職涯發展，持續提供在職教育訓練，鼓勵移工發揮潛能、實現自我。

考量許多外籍同仁無法在春節返鄉，宏正指出，特別舉辦「聖誕無國界」派對，讓大家在異鄉也能感受到節日的溫馨與歸屬。這些措施不僅展現了宏正對移工的關懷，也凝聚了彼此的情感，讓職場成為充滿支持與溫暖的「第二個家」。

目前新北市移工人數達9萬1,712名，其中產業類移工約占六成，是眾多企業不可或缺的合作夥伴。為鼓勵企業打造更友善的移工職場環境，新北市政府勞工局持續辦理「友善移工企業表揚計畫」，以肯定移工的貢獻，並號召更多企業共襄盛舉。此舉不僅助力台灣經濟發展，更期望將新北市打造成尊重多元文化、友善包容的城市典範。