六都預售買氣低 新案靠「耐震」撐人氣

房市買氣低迷，預售市場慘兮兮。據實價資料顯示，今年上半年六都預售屋合計交易1.82萬戶，不僅較去年下半年減少52%，更比去年同期大減72％，買氣直落谷底。

以六都來看，除台北市年減41％、新北市年減59％外，其餘四都交易量年減量均高達7~8成，買氣最為悽慘，其中又以高雄市年減81％最高，從去年上半的10,637件，到今年上半年只剩下2,024件，買氣急凍。

專家指出，雖然預售市場買氣低迷，但卻有案子可以吸引購屋者目光，從根據建案活躍度與用戶瀏覽量統計而出的「591新建案活躍榜」最新資料顯示，六都以「耐震、制震」作為建案特色的新案，成為目前市場少數能吸睛的主流，約有３～４成的耐震新案在目前逆境下，還都能擁有較高人氣而進入各地區「活躍榜」，成為當前新案市場最有機會突圍而出的產品。

全向科技房產中心創辦人劉永昌表示，銀行限貸、央行信用管制與川普關稅沖擊未定，是今年房市買氣大減的主因，而預售屋因為價格普遍高於成屋，受到的沖擊更是大，特別是雙北以外的主要都會區，包含：桃園、台中、台南、高雄等縣市，近五年房價狂飆4~6成，目前這些地區民眾追價買房意願大減，因此造成預售屋交易量更是明顯萎縮。

而目前在川普關稅沖擊未定的氛圍下，短線估計預售新案買氣要提振並不容易，因此，建商若有推案，如何確切打中購屋者需求，將是案子能否吸引購屋者青睞，進而賣到好價格與順利去化的重要關鍵。

以目前市場還有人氣的「耐震宅」來說，就是受惠近年台灣大地震發生頻率變高，民眾關注建物耐震性能所造成的結果。目前北市線上新案強調「耐震性能」的比率約有2成，比率除為全國各縣市最高外，耐震宅更是頻頻進入到各行政區的「活躍榜」，顯見購屋者確實對耐震宅有著高需求度；另外，這幾年因地震災損嚴重的台南、高雄等地，今年民眾對於耐震宅的關注度更是明顯拉升，估計也是目前這兩地約4成的耐震新案，在目前市況低迷下，還相對擁有高人氣的主因。

劉永昌指出，房市買氣差，建商常見的傳統思維，一定先從精簡成本開始，包含人事費用、用料、買地進度等，但這樣的結果，對於幫助建案去化成效相當有限，最終甚至只會演變成「殺價競爭」才能去化庫存的結果。因此，如何幫助建案增加賣點、符合市場需求，才是建商能否突圍而出的關鍵，畢竟能賣掉，才能有現金流，才可度過難關。

至於目前市場需求度高的耐震宅，很多建商認為將增加興建成本，如果投入，能否有回報還不確定，因此而猶豫不決。

但從如今「耐震宅」明顯受到購屋者青睞而排名靠前下，顯見興建耐震宅確實有一定「保價、順銷」效果。因此，建商在推案時，不妨可進一步精算，多評估利弊。