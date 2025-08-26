搶佔質感客群！日系家具、建材配備成台中住宅市場顯學

近年台中房市吹起一股「日系旋風」，不只公共建設、住宅外觀上禮聘日本建築大師操刀，這股趨勢更延伸至建材配備、廚具以及家具選品。業界人士指出，這股風潮反映出台中消費者對日式簡約、生活美學與機能性的高度認同，也推升相關品牌在地佈局。

進一步觀察市場案例即可發現，台中有不少建商、品牌正與日本品牌深度合作。如磐興建設新案「磐興寬悅」、森宇建設新案「森宇樂慕」皆導入日本驪住(LIXIL)廚具與衛浴系統。

鉅陞國際開發引進日本三協立山STG系列鋁門窗；而國內廚具龍頭櫻花集團台中SAKURA品牌館，則與日本MUJI RENOVATION共同開發廚具產品。

這股風潮不僅體現在建材與配備上，更逐步影響到家具市場。香港的高端家具選品店ALOT LIVING，看準市場對「日本小眾設計品牌」的追求，今年鎖定台中西區大和路展店。從客廳、餐廳到臥室，皆以「職人手工、無毒安心、可長久陪伴」為核心，嚴選超過30個日本原創品牌，專為期待收藏、追求生活美學的人而準備。

例如來自北海道的椅子製作所ISU WORKS，以CNC技術結合職人手工，每一張椅子能依照身型細緻客製高度，正是「一生懸命」專注製椅的象徵。他們不追逐量產，只專心把眼前的椅子做到最好，讓每個人都能找到並收藏與身體契合的專屬座椅。

而同樣以曲木與入榫工藝見長的ISUTOKU德椅子製作所，則以零誤差精度展現日本工藝的純粹精神；來自福岡的HIRASHIMA與設計師森宣雄攜手，呈現簡約卻獨特的日常美學。

百年歷史的HIDA Sangyo來自日本飛驒高山，不僅屢獲國際設計大獎，在台中國家歌劇院內的咖啡廳更選用其Kinoe系列，證明日系工藝早已超越家具本身，成為空間的靈魂。

ALOT LIVING創辦人王啟德表示，店內客群多半追求設計的獨特感與收藏價值。「我們引進日本品牌為獨家代理，不是大量工廠化生產，大多以職人手工完成，每件作品在設計線條、木紋與比例上都是唯一的。」她補充，許多消費者開始以「家具配置」取代大規模的木工裝潢，讓空間保持靈活性，同時展現出專屬於家的個性和獨特。

奧雷建築事務所分析，台灣消費者之所以偏好日系設計，與居住空間條件與生活文化有關，相較歐美家具常見的大尺度，日系更重視實用性、機能性與細膩質感，無論是耐用度、保養清潔，或是講究收納與靈活配置的系統設計，都特別貼合台灣住宅空間的需求。

台灣基本款系統廚具一組價格約12萬元，使用年限大概在10至15年，日製產品因用材講究，雖要價不低，卻能撐到20年。家具部分，一般產品的使用約5至10年，而日本常見的實木家具能使用15年起跳，甚至陪伴一輩子，但實際壽命仍取決於環境與日常習慣。

疫情後裝修成本普遍上漲1.3倍，市場更傾向以簡約風格與軟裝配置取代大規模工程。在這樣的氛圍下，越來越多消費者願意投資耐用且有設計感的日系產品，讓日常充滿質感的存在。