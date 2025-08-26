輝能科技攜固態電池新技術 亮相2025慕尼黑國際車展

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
輝能科技將參加2025年德國慕尼黑國際車展(IAA Mobility 2025)，展示其最新第四代「超流體化全無機固態鋰陶瓷電池」技術，並亮相其大規模商業化的戰略藍圖。輝能科技／提供
固態電池創新的全球領導者輝能科技將盛大參加2025年德國慕尼黑國際車展(IAA Mobility 2025)，展示其最新第四代「超流體化全無機固態鋰陶瓷電池」技術，並亮相其大規模商業化的戰略藍圖。

在展會期間，輝能科技創辦人暨執行長楊思枬將於9月10日發表主題演講—「從願景到量產 — 超越液態與固態電池的新篇章」。將深入探討電池產業正面臨的關鍵挑戰，包括安全性、續航里程、超快充電、低溫性能、維修性、回收性與殘餘價值，並進一步說明輝能如何透過第四代「超流體化全無機固態鋰陶瓷電池」(SF Ceramion)技術，將這些挑戰轉化為推動創新的機遇。

楊思枬強調，輝能科技致力於在歐洲打造具規模化與競爭力的固態電池供應鏈，其中核心關鍵即為計畫在法國敦克爾克設立的超級工廠。該基地將作為歐洲電池產業的重要基石，透過與上下游合作夥伴攜手建立產業策略聯盟，推動歐洲邁向自主發展，並在全球綠色產業轉型中取得領導地位。

在展會現場，輝能將展示一系列最新研發成果，包括新一代固態電池電芯及聯合開發的 「可拆解式設計（Design-for-Disassembly）」電池模組原型，充分展現兼顧模組化維修、材料循環再利用與永續發展的創新實踐。

「隨著電動車與儲能市場加速邁向更高標準的安全性、效能與永續性需求，輝能希望引領產業潮流，將固態電池從願景轉化為可大規模化實現的現實」楊思枬表示。

此次2025年德國慕尼黑國際車展，不僅是輝能科技展示最新技術成果的重要舞台，更是公司與全球合作夥伴共創未來的關鍵起點。

車展 電池模組

