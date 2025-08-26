新北再添千戶社宅 中和、土城最快明年動工

新北市社會住宅版圖再擴大！內政部都市計畫委員會今審議通過中和區盛昌段及土城區板院段的都市計畫變更案，兩處基地未來將興建逾千戶社會住宅，並結合停車場與社福設施，最快明年動工，預計將成為新北市新一波複合式社宅亮點。

新北市城鄉發展局表示，中和盛昌段基地位於圓通路369巷一帶，佔地0.53公頃，現為圓通停車場，未來將規劃約605戶社宅，並提供超過220席公有汽車位，解決住戶與周邊居民停車需求。同時基地將設置公共托育中心及活動中心，鄰近捷運萬大線LG07連城錦和站，周邊有學校、醫院與運動中心，生活機能完整。

土城板院段基地則位於金城路二段與青雲路口，過去為逾期車輛放置場，將轉型為社宅新地標，規劃約420戶住宅與220席公有停車位，並融入身心障礙者社區居住、日間照顧中心與團體家屋等設施。基地步行3分鐘可達捷運LG10站，周邊緊鄰土城綜合體育場與學校，交通便利、公共設施完善。

城鄉局長黃國峰強調，兩處社宅將以生態、淨零、無障礙等理念設計，目標取得綠建築、智慧建築、耐震與建築能效一級等四大標章，展現市府在永續、安全上的承諾。「社宅不只是住宅，更是社區共融的新據點，市府會規劃開放空間，讓周邊居民也能共享休憩。」黃國峰說。