快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

聽新聞
0:00 / 0:00

新北再添千戶社宅 中和、土城最快明年動工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
中和基地未來建築規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供
中和基地未來建築規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市社會住宅版圖再擴大！內政部都市計畫委員會今審議通過中和區盛昌段及土城區板院段的都市計畫變更案，兩處基地未來將興建逾千戶社會住宅，並結合停車場與社福設施，最快明年動工，預計將成為新北市新一波複合式社宅亮點。

新北市城鄉發展局表示，中和盛昌段基地位於圓通路369巷一帶，佔地0.53公頃，現為圓通停車場，未來將規劃約605戶社宅，並提供超過220席公有汽車位，解決住戶與周邊居民停車需求。同時基地將設置公共托育中心及活動中心，鄰近捷運萬大線LG07連城錦和站，周邊有學校、醫院與運動中心，生活機能完整。

土城板院段基地則位於金城路二段與青雲路口，過去為逾期車輛放置場，將轉型為社宅新地標，規劃約420戶住宅與220席公有停車位，並融入身心障礙者社區居住、日間照顧中心與團體家屋等設施。基地步行3分鐘可達捷運LG10站，周邊緊鄰土城綜合體育場與學校，交通便利、公共設施完善。

城鄉局長黃國峰強調，兩處社宅將以生態、淨零、無障礙等理念設計，目標取得綠建築、智慧建築、耐震與建築能效一級等四大標章，展現市府在永續、安全上的承諾。「社宅不只是住宅，更是社區共融的新據點，市府會規劃開放空間，讓周邊居民也能共享休憩。」黃國峰說。

目前兩案均已完成先期規劃，正全力辦理發包，最快明年動工，預計完工後將為新北市社會住宅再添逾千戶，提供市民更多元的居住選擇。

土城基地未來建築規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供
土城基地未來建築規劃構想示意圖。圖／新北市城鄉局提供
中和基地未來空間配置示意圖。圖／新北市城鄉局提供
中和基地未來空間配置示意圖。圖／新北市城鄉局提供
土城基地未來空間配置示意圖。圖／新北市城鄉局提供
土城基地未來空間配置示意圖。圖／新北市城鄉局提供

捷運 社會住宅 都市計畫

延伸閱讀

台南社宅首批入住黃偉哲送彩蛋 住戶這樣打算盤

金門社宅工地旁車禍 83歲翁騎車遭貨車追撞傷重不治

新北淡水海天段青年社宅規劃88戶 拚117年完工

員和合作共居三周年 台中桃園也啟動經驗交流

相關新聞

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

美國對台暫時加徵20%關稅衝擊產業，立法院專案報告中，除了談判進度備受關注，「無薪假」爭議也掀起熱議。勞動部長洪申翰澄清，正確用詞應是「減班休息」，但這番話卻讓網路炸鍋。 在質詢時，民進黨立委陳

十大賣壓重劃區出爐 北台灣合計約1.4萬戶待售最慘

重劃區成房市賣壓未爆彈。根據591新建案統計全台主要重劃區銷況，前十名合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高...

新北再添千戶社宅 中和、土城最快明年動工

新北市社會住宅版圖再擴大！內政部都市計畫委員會今審議通過中和區盛昌段及土城區板院段的都市計畫變更案，兩處基地未來將興建逾...

嘉義市SBIR助攻 耐斯媳婦王宇芬康普茶奪世界金牌躍上國際

嘉義市政府近年積極推動「產業嘉義隊」，透過地方型SBIR計畫協助在地企業創新升級，成果屢見佳績。魔咕飲生技有限公司20日...

鼓勵平日國旅⋯中央擬推獎勵措施！網看好帶動觀光股利多

觀光署署長陳玉秀表示，為解決國旅平假日人潮懸殊、房價過高問題，明年將規劃獎勵措施，鼓勵民眾平日出遊。她強調，台灣觀光飯店、旅館與民宿的住房率差異，反映出服務品質與CP值問題，並認為「惡意漲價多是個案」。此番言論引發PTT熱烈討論，投資人好奇是否對觀光股構成利多，網友則多對「補助方案」表達質疑。

10大重劃區爆1.8萬戶賣壓 新北桃園慘淪海嘯第一排 待售壓力冠軍是它

《591新建案》統計全國主要重劃區銷況，前十名合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每三戶就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。