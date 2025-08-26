非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？
美國對台暫時加徵20%關稅衝擊產業，立法院專案報告中，除了談判進度備受關注，「無薪假」爭議也掀起熱議。勞動部長洪申翰澄清，正確用詞應是「減班休息」，但這番話卻讓網路炸鍋。
在質詢時，民進黨立委陳亭妃提醒，外界誤會台灣單方面受害，實際上包括日本在內的多國仍在談判，美方資料並未顯示「只針對台灣」。行政院副院長鄭麗君則強調，三次會議中已堅持「不疊加」立場，政府會持續爭取最有利結果。
針對勞工面臨的「無薪假」問題，洪申翰表示，依法無薪假仍需給付基本工資，因此應稱為「減班休息」。他強調，勞動部已將薪資補貼從五成提高至七成，並擴大適用產業，確保勞工不至於流失，等待訂單回流就能再上工。
不過，PTT網友不買帳，留言一面倒嘲諷。有網友酸「笑死 幹話出爐」、「就跟不是走私是超買一樣」、「改名詞就變好棒棒？」、「要嘛就承認，不然換名詞有差嗎」。也有人冷諷「薪水少了親情厚了」、「周休三日讚啦」。
