快訊

文化大學傳宿舍浴室偷拍案 校方：譴責犯罪、助受害學生提告求償

嗆聽不懂郭國文邏輯！柯建銘：應挺政院發現金違憲論 沒假傳聖旨

中華車MG休旅車上市突喊卡 業界嗅出不尋常的味道

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動部長洪申翰澄清「不是無薪假是減班休息」　網酸：換名詞就能過關。記者陳正興／攝影
勞動部長洪申翰澄清「不是無薪假是減班休息」　網酸：換名詞就能過關。記者陳正興／攝影

美國對台暫時加徵20%關稅衝擊產業，立法院專案報告中，除了談判進度備受關注，「無薪假」爭議也掀起熱議。勞動部洪申翰澄清，正確用詞應是「減班休息」，但這番話卻讓網路炸鍋。

在質詢時，民進黨立委陳亭妃提醒，外界誤會台灣單方面受害，實際上包括日本在內的多國仍在談判，美方資料並未顯示「只針對台灣」。行政院副院長鄭麗君則強調，三次會議中已堅持「不疊加」立場，政府會持續爭取最有利結果。

針對勞工面臨的「無薪假」問題，洪申翰表示，依法無薪假仍需給付基本工資，因此應稱為「減班休息」。他強調，勞動部已將薪資補貼從五成提高至七成，並擴大適用產業，確保勞工不至於流失，等待訂單回流就能再上工。

不過，PTT網友不買帳，留言一面倒嘲諷。有網友酸「笑死 幹話出爐」、「就跟不是走私是超買一樣」、「改名詞就變好棒棒？」、「要嘛就承認，不然換名詞有差嗎」。也有人冷諷「薪水少了親情厚了」、「周休三日讚啦」。

關稅 薪資 無薪假 勞動部 立法院 民進黨 洪申翰 基本工資

延伸閱讀

00878維持年化7%...能撐多久？0056、00919也要降？專家：回歸理性合理配置

00981A績效強是否能跟單吃豆腐…但又擔心被倒貨？網：何不直接買就好

00919、00878、00713…高股息都是左手換右手？小師傅公開「三檔含息報酬」

降關稅衝擊？卓榮泰：不會犧牲任何產業 網酸「一起下去就不特定了」

相關新聞

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

美國對台暫時加徵20%關稅衝擊產業，立法院專案報告中，除了談判進度備受關注，「無薪假」爭議也掀起熱議。勞動部長洪申翰澄清，正確用詞應是「減班休息」，但這番話卻讓網路炸鍋。 在質詢時，民進黨立委陳

十大賣壓重劃區出爐 北台灣合計約1.4萬戶待售最慘

重劃區成房市賣壓未爆彈。根據591新建案統計全台主要重劃區銷況，前十名合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高...

新北再添千戶社宅 中和、土城最快明年動工

新北市社會住宅版圖再擴大！內政部都市計畫委員會今審議通過中和區盛昌段及土城區板院段的都市計畫變更案，兩處基地未來將興建逾...

嘉義市SBIR助攻 耐斯媳婦王宇芬康普茶奪世界金牌躍上國際

嘉義市政府近年積極推動「產業嘉義隊」，透過地方型SBIR計畫協助在地企業創新升級，成果屢見佳績。魔咕飲生技有限公司20日...

鼓勵平日國旅⋯中央擬推獎勵措施！網看好帶動觀光股利多

觀光署署長陳玉秀表示，為解決國旅平假日人潮懸殊、房價過高問題，明年將規劃獎勵措施，鼓勵民眾平日出遊。她強調，台灣觀光飯店、旅館與民宿的住房率差異，反映出服務品質與CP值問題，並認為「惡意漲價多是個案」。此番言論引發PTT熱烈討論，投資人好奇是否對觀光股構成利多，網友則多對「補助方案」表達質疑。

10大重劃區爆1.8萬戶賣壓 新北桃園慘淪海嘯第一排 待售壓力冠軍是它

《591新建案》統計全國主要重劃區銷況，前十名合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每三戶就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。