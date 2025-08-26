嘉義市SBIR助攻 耐斯媳婦王宇芬康普茶奪世界金牌躍上國際

嘉義市政府近年積極推動「產業嘉義隊」，透過地方型SBIR計畫協助在地企業創新升級，成果屢見佳績。魔咕飲生技有限公司20日舉辦新品發表會，推出「咕嚕康普茶—阿里山金萱純釀康普茶」，展現嘉義農產結合科技的亮眼能量。該產品不僅榮獲世界食品品質金牌獎，更取得歐盟Clean Label無添加認證，成功將嘉義在地茶飲推向國際舞台。

魔咕飲生技總監王宇芬，是故耐斯集團總裁陳哲芳的二媳婦。她婚後專心家庭近20年，與丈夫、雷虎科技董事長陳冠如育有3名子女。2019年，她選擇重返職場，投入創業成立魔咕飲生技，與愛之味旗下第一生技合作研發，以阿里山高山金萱茶為基底，運用台灣專利多段式發酵技術，成功開發出100%純釀康普茶。產品堅持不稀釋、不添加人工香料或甜味劑，每瓶僅15卡，卻完整保留益生菌、益生質與多酚，兼具健康機能與在地特色，並已進入百貨公司及大型連鎖賣場上架銷售。

市長黃敏惠指出，嘉市雖是小城市，但透過地方型SBIR計畫的推動，已成為產業創新的重要基地。市府最高補助金額可達百萬元，協助業者進行研發、驗證及市場拓展。她強調，魔咕飲康普茶是成功案例之一，不僅提升阿里山茶價值，更讓世界看見嘉義農產結合科技研發實力，象徵台灣農業與創新能量逐步走向國際。

王宇芬表示，能夠獲得國際獎項與認證，背後有賴市政府資源支持，讓團隊在研發過程更具信心。未來公司將持續以嘉義農產為核心，推出更多兼具健康與創新的產品，讓台灣在全球市場更具能見度。建設處說，地方型SBIR計畫不僅是經費補助，更是協助業者鏈結技術、行銷與專業資源的平台。