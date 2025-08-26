Edenred結盟台灣三井不動產獨家合作 拓展企業福利新場景

電子票券消費行為逐漸擴大，也成為串聯品牌與消費者的重要媒介。Edenred宜睿智慧深耕電子票券與企業福利數位轉型市場多年，Edenred今日宣布與台灣三井不動產結盟合作，將「即享券」導人台灣三井不動產旗下兩大品牌購物

場域 「Mitsui shopping Park lalaport」與「MITSUI OUTLET PARK」，提升數位福利使用率與員工滿意度，也是Edenred宜睿即享券應用版圖再擴大。

三井不動產集團近年積極拓展亞洲市場，在台灣已分別於北部、中部、 南部開始營運以及開發中的商業設施共有六處，旗下Mitsui Shopping Park lalaport台中以及南港店聚集300個品牌，經營區域型購物中心；位於北、中、南三個據點的MITSUI OUTLET PARK則匯集包含國際品牌、日系品牌等。

Edenred將即享券導入上述兩大品牌商場，支援企業員工福利深入日常生活情境、提升福利使用頻率，也是Edenred 首次進軍Outlet通路，進一步延伸至高消費力的大型購物場域。Edenred也表示，未來將持續協助三井旗下商場的電子票券發行、數位行銷等相關業務。