台南晶英歡慶11週年 住房餐飲壹壹回饋

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
台南晶英即日起至9月30日止特別推出「晶喜連連 壹壹回饋」住房專案。照片／業者提供
台南晶英11歲了！在地深耕多年始終以最誠摯的款待回饋旅人，即日起至9月30日止特別推出「晶喜連連 壹壹回饋」住房專案，每晚只要3,999元即可入住，並祭出多重「1」級棒的加碼禮遇，讓旅客輕鬆享房型升等、延遲退房或是貴賓廊尊榮服務。

九月份週年慶期間，飯店還加碼消費滿額贈活動，住房或當日餐飲消費累積滿11,000元，即可兌換優質夥伴〈佐見啦生技〉旗下「提提研 x Another Land 」面膜保養體驗組，普天同慶一起感受台南人超熱情的好客之禮。

首先「晶喜連連 壹壹回饋」住房專案以親民價格帶來奢華體驗，凡在指定日期入住，兩人成行不含早只要3,999元即可入住海東客房，並依喜好加價升級多重好康：加11元升等家庭客房、加111元可享晶英貴賓廊Happy Hours乙客，品嚐主廚特製精選鹹甜點與酒品、加1111元直接升等寬敞舒適小西門套房、或延遲退房至下午四點，盡情享受悠閒不趕行程的慢活假期，每週二、三、四還能免費參加「府城散步導覽遊」，在專人帶領之下穿梭巷弄感受歷史古都的底蘊。

此外，週年慶的重頭戲莫過於「消費滿額贈」活動，凡於9月1日至30日期間，憑台南晶英開立之住房或餐飲發票，單日累積消費滿11,000元，即可於一樓櫃台兌換限量「提提研 x Another Land 體驗組」。內容包含TTM提提研保濕、舒緩與玫瑰潤澤面膜各乙片，以及Another Land隨機贈送的四款生活好物，包括護唇膏、空間噴霧、馬桶噴霧與枕巾噴霧等實用選品。

本次週年慶贈品皆是出自於〈佐見啦生技〉，旗下全新生活療癒系列Another Land主打全方位保養體驗，近期更成為新加坡國際酒店指定品牌。台南晶英客房迎賓禮亦長期提供TTM提提研的「超導水保濕」與「超恆定舒緩」生物纖維面膜，貼心呵護旅客因天氣變化而受影響的肌膚，深受好評。即日起，套房以上房型再加碼「超活萃玫瑰潤澤面膜」，由高雄有機玫瑰小農透過有機栽種、零農藥培育的花朵，經悉心萃取出天然玫瑰純露製成，展現飯店支持在地創生與永續農業的用心理念。

