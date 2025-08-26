網傳小鳥喝光電板紅水暴斃 環境部：AI 造假、報請檢警追查

環境部針對近日網傳「小鳥喝光電板紅水後秒暴斃」影片，於8月24日第一時間即積極查證。經由專家進行比對，證實該影片係以人工智慧技術製作之假影片，內容與事實不符，已報請檢察機關追查來源，追究造假與散布不實訊息之責任。

環境部於8月7日派員至嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池太陽能光電案場受損之塑膠浮具暫置場，操作過程及暫存場並未發現有紅色水流出，現地採樣檢測紅色水窪處水樣，現場檢測紅色水pH值為6.79，經檢測結果油脂及重金屬銅、鋅、鎳、鉛、鎘、總鉻、汞均未檢出(ND)，僅有砷檢測值為0.0535 mg/L，判定應為該農地既有之潛勢值；另雖檢測出化學需氧量(COD)340 mg/L，研判為農地內既有的腐植土造成，腐植土內含腐植酸，因而造成紅色水現象。

另彭啟明部長於8月16日親自進行現地視察，確認相關業者已依規定完成清除，現場並未發現廢棄光電板等廢棄物暫置情形及其他污染來源，且旁邊的農地僅有殘存之稻梗，未曾有廢棄光電板暫置情形，亦看到有類似紅褐色水質現象，證實為農地內既有的腐植土所造成，實與社會流傳謠言不符。

有關元昱公司尚未完成清除新庄滯洪池之廢光電板，環境部表示，依據《廢棄物清理法》第71條規定，不依規定清除、處理廢棄物之事業或相關責任人，主管機關得命其限期清理；屆期未清除者，將由主管機關代為清理並向其求償，必要時得移送強制執行，並得聲請假扣押、假處分以保障公共利益。目前元昱公司已依規定向地方單位提出清理計畫書，正由主管機關審核中。

環境部重申，自然環境為全民共同資產，若業者怠忽責任，導致環境遭受污染，形同對國家資源之侵害。除依法裁罰外，本部將積極阻斷其營運，依法追訴刑責，並要求業者恢復環境，以維護環境正義。

環境部也呼籲社會大眾，切勿輕信或轉傳未經查證的影片或訊息，以免造成不必要的恐慌與誤解。對於惡意製作、散布假訊息者，環境部將持續配合司法機關嚴正追查，以追究造假及散布不實訊息之責任。