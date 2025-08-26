十大賣壓重劃區出爐 北台灣合計約1.4萬戶待售最慘

重劃區成房市賣壓未爆彈。根據591新建案統計全台主要重劃區銷況，前十名合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷。區域上又以北台灣最慘，光新北、桃園兩縣市便有7區上榜，待售戶數直逼1.4戶。

591新建案分析，重劃區推案集中且量體大，易受市場波動影響，是觀察市場買氣冷熱的重要指標之一，以現況來說，建商推案保守、買方謹慎觀望，不少地區都呈現「沒推案、沒買方、沒成交」的空轉狀態，許多業者心態更是悲觀，一路看壞市場到明年，營運上也只能採取多案共用銷售中心、人員彈性工時等方式降低管銷成本，並為長期抗戰做準備。

由排行榜來看，賣壓仍集中在推案量大的外圍重劃區，像新北市淡海新市鎮待售3,621戶全談最多，規模直逼部分縣市整體在線戶數，量體相當可觀。關鍵在於當地雖有捷運輕軌、淡江大橋等建設加持，但因通勤及氣候等因素影響，加上當地多為量體龐大的造鎮案，待售壓力可說長期居高不下。

居次的桃園市客運園區，近年受周邊青埔特區房價高漲，再加上親民3字頭房價及建商力捧，成為一大推案熱區，只是受限機能尚未成形，不少個案去化速度大幅放緩。

中南部本次僅三區上榜，其中高雄僅楠梓高大特區進榜，最主要歷經前陣子台積搶房熱潮後，當地價量一路狂飆，不少地主開始坐地起價，土地價格一路飛漲，建商購地力道漸趨保守。