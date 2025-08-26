長榮航空攜手西南航空 拓展美國內陸航點服務

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

長榮航空26日宣布正式與美國西南航空（Southwest Airlines）展開合作。即日起，旅客可透過長榮航空航班抵達洛杉磯、舊金山、西雅圖及芝加哥等四大城市後，順利銜接西南航空遍布全美的航網，前往鳳凰城、奧斯汀、拉斯維加斯、丹佛等超過30座城市，進一步擴大北美內陸市場服務。

西南航空是美國境內載客量最大的航空公司，擁有逾800架機隊。此次合作，旅客可直接於長榮航空官網及旅行社平台預訂聯程機票，並享有「一次報到、行李直掛、聯程轉運」等便利服務，藉由西南航空密集的班次與綿密的航網，提升轉機效率，讓美國內陸行程規劃更為靈活。

長榮航空自2013年加入星空聯盟以來，已與加拿大航空、哥倫比亞航空、巴拿馬航空、聯合航空等多家美洲區夥伴合作，也與阿拉斯加航空、捷藍航空、夏威夷航空、西捷航空等公司建立聯營關係，提供「一本票」訂位的無縫轉乘服務。此次與西南航空攜手，將進一步鞏固長榮在跨太平洋航線與美國內陸航網的市場地位。

目前長榮航空每週飛航北美航班達89班，航點遍及洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多，並將於10月3日開航達拉斯，年底班次將增至94班，為台灣飛北美最密集的航空公司。隨著此次與西南航空合作，長榮航空將進一步提供多元航線與轉乘選擇，滿足不同旅客需求，強化其跨太平洋樞紐地位。

美國 舊金山 長榮航空

