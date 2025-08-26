2025 ESG高峰會登場 王怡心：首推永續會計黑客松競賽

會計研究發展基金會主辦的2025 ESG 高峰會今天舉行開幕式，會計研究發展基金會董事長王怡心表示，高峰會規劃42場專業會議，並首次推出「永續會計」黑客松競賽，也邀外界參與27日的永續循環時尚走秀，盼攜手各方共同塑造更美好的永續未來。

2025 ESG 高峰會在8月26日至8月28日在台北南港展覽館二館登場，由財團法人中華民國會計研究發展基金會主辦，活動內容聚焦在永續核心議題，涵蓋2050淨零碳排目標、永續發展相關政策、國際永續準則、循環經濟、綠色金融與投資、碳管理、數位轉型、科技減碳等熱門議題。

2025 ESG 高峰會今天上午舉行開幕式，包括金管會副主委陳彥良、會計研究發展基金會董事長王怡心、台灣證交所董事長林修銘、台灣集保結算所董事長林丙輝、櫃買中心總經理陳麗卿、國家通訊傳播委員會委員（NCC）委員王怡惠、中嘉寬頻董事長郭冠群、中嘉集團副董事長費鴻泰等都親自出席，也有眾多國內外貴賓與會。

王怡心特別製作創意影片發表致詞，她先代表會計研究發展基金會向多個部會單位表達感謝，也歡迎ISSB（國際永續準則理事會）、GRI（全球永續性報告協會）、XBRL國際聯合會、IVSC（國際評價準則委員會）和EFRAG（歐洲財務報導諮詢小組）等代表與會，高峰會在3個會場設有42場專業會議，也規劃循環經濟和科技創新等2個展演廳。

王怡心指出，這次首次推出「永續會計」黑客松競賽，將是一場長達48小時的挑戰賽，參賽團隊可為永續與地方創生提出有影響力的創新解決方案，預計在8月28日的閉幕式上公布黑客松的得獎者。

此外，王怡心也邀請各界於27日晚上7時參與永續循環時尚走秀，現場將展示咖啡紗紡織品與再生材料製成的時尚服飾，結合環保與美學進行展演。她也希望跟所有合作夥伴、政府、大學等單位透過協作、創新與行動，共同塑造更美好的永續未來。