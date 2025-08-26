安特羅公布川崎氏症輔助診斷軟體 結合 AI 運算 精確度達九成

安特羅（6564）近日宣布，其研發的「貝可安（PEKAN）」川崎氏症風險分析軟體已於台灣兩大醫學中心完成臨床性能研究。研究結果顯示，「貝可安」具備 穩定且高度準確的臨床鑑別能力，為 AI 醫療器材在兒科領域的落地應用奠定重要基礎。

本研究為多中心臨床試驗，涵蓋 2001 至 2024 年間就診的發燒病童，透過輸入常規血液檢驗數據及年齡資訊，由「貝可安」運用機器學習演算法進行分析，並與臨床醫師的實際診斷結果比對，結果顯示該軟體精確率達 90.9%，充分展現模型效能的穩定性與廣泛適用性。研究主持黃瀛賢教授指出，本研究結果證實「貝可安」能於大規模臨床數據下展現高度準確度並符合臨床需求，對於提升川崎氏症的早期鑑別效率及降低延誤診斷所造成的風險具有重要意義。

安特羅表示，川崎氏症（Kawasaki Disease, KD）最早由日本小兒科醫師川崎富作於 1961 年提出報告，至今仍是亞洲兒童中最常見的後天性心臟病之一。川崎氏症的盛行率在亞洲尤其顯著，其中台灣發生率僅次於日本與韓國，居全球第三。據統計，亞洲每年約有 30 萬名兒童受到川崎氏症威脅，台灣每年則有 5 至 10 萬名發燒病童進入醫療院所亦須川崎氏症鑑別診斷。

川崎氏症若未能在黃金治療期接受免疫球蛋白（IVIG）治療，約 15% 至 25% 的病童 可能發展成冠狀動脈瘤或心血管後遺症。「貝可安」的開發正是為了應對此挑戰，透過 AI 運算與常規血液檢驗數據的結合，能即時提供風險評估，協助臨床醫師在急診、兒科門診或缺乏專科醫師的偏遠地區，於第一時間進行更精準的臨床判斷，降低病童發生冠狀動脈病變的機率。

川崎氏症專家郭和昌教授指出：川崎氏症的臨床診斷一直是急診與兒科醫師的重大挑戰，特別是在病程初期，症狀往往與其他兒童常見疾病高度重疊，容易造成誤判或延誤治療。他強調：「若能在第一時間獲得AI系統提供的風險評估與輔助判讀，醫師在臨床決策上將更有把握，不僅能提升診斷的準確性，也能顯著降低病童因延遲治療而產生冠狀動脈瘤等嚴重後遺症的風險。「貝可安」的臨床驗證成功，不僅是醫療科技上的創新，這對臨床照護品質與兒童健康保障，都具有極大的價值，更代表安特羅在 AI 醫療器材市場的前瞻布局」。

安特羅強調，未來將積極推動法規認證，已規劃依據《醫療器材法》第二類醫療器材規範申請 TFDA 註冊，目標於 2026 年底前上市。同時，公司也將加速國際拓展，鎖定亞洲市場，並透過臨床合作與授權模式推動商業化。除了川崎氏症外，安特羅亦計畫將 AI 診斷技術延伸應用至其他兒科疾病與感染性疾病，逐步打造智慧醫療的多元產品線。

安特羅總經理張哲瑋表示：「『貝可安』不僅是一項單一疾病的 AI 輔助診斷工具，更是我們智慧醫療平台化的起點。透過數據驅動與人工智慧演算法的結合，安特羅將持續為臨床醫師、病童家庭及投資人帶來長期價值。安特羅 用科技，守護每一個微笑。」