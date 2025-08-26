10大重劃區爆1.8萬戶賣壓 新北桃園慘淪海嘯第一排 待售壓力冠軍是它

《591新建案》統計全國主要重劃區銷況，前十名合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每三戶就有一戶滯銷。區域上又以北台灣最慘，光新北市、桃園市兩縣市便有七區上榜，待售戶數直逼1.4萬戶，占整體待售量近八成。

10大賣壓重劃區中，不乏林口新市鎮、青埔特區等知名地區上榜，顯見在這波房市風暴中，連有議題光環加持的重劃區買氣也難以倖免。

重劃區推案集中且量體大，易受市場波動影響，是觀察市場買氣冷熱的重要指標之一。

數字科技（5287）旗下591新建案分析，以現況來說，建商推案保守、買方謹慎觀望，不少地區都呈現「沒推案、沒買方、沒成交」的空轉狀態，許多業者心態更是悲觀，一路看壞市場到明年，營運上也只能採取多案共用銷售中心、人員彈性工時等方式降低管銷成本，並為長期抗戰做準備。

591新建案總編輯李忠哲直言，銀行房貸的銀彈問題一天未解，房市恐怕都會寸步難行，尤其當前土建融及房貸緊縮，除了建商資金鏈受阻，消費者申貸更得經過層層關卡，且最終利率和成數還未必符合預期。

李忠哲指出，如今一般民眾想買房，額外自備款、交屋等待時間，甚至裝潢費用等相關成本明顯增加，整體負擔愈來愈重，市場M型化更加極端，長期下來對業者和購屋族都是個警訊。

由排行榜來看，賣壓仍集中在推案量大的外圍重劃區，像新北市淡海新市鎮待售3,621戶全臺最多，規模直逼部分縣市整體在線戶數，量體相當可觀。關鍵在於當地雖有捷運輕軌、淡江大橋等建設加持，但因通勤及氣候等因素影響，加上當地多為量體龐大的造鎮案，待售壓力可說長期居高不下。