買老屋成主流？全台每3間交易就有1間屋齡40年以上

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／中信房屋提供
房價持續飆漲，越來越多的購屋民眾轉向選擇屋齡較高的中古屋，依據內政部不動產資訊平台統計，截至今年第一季，全台平均買賣屋齡高達30.8年，寫下歷史新高。

其中，屋齡40年以上中古住宅的交易筆數達7,201筆，占全台住宅買賣總筆數的23,164筆約31%，同樣刷新紀錄，幾乎每3筆交易裡面就有1筆是屋齡40年以上的老屋，顯見老屋交易的確愈發熱絡。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，老屋價格親民，坪數實在，且未來具備危老都更的發展潛力，受到購屋民眾喜愛，不過，由於老屋屋齡較高，購買過程中仍有一些眉角需要留意。

莊思敏指出，最近幾年老屋交易愈來愈熱絡，推估主要有三原因。首先，與預售屋、新成屋相比，老屋房價普遍較低，且新建案因建商有成本考量，讓價空間比較有限，老屋屋主在議價上通常更具彈性，對買方更有吸引力。

其次，大多數都市區老屋都坐落在地段精華的市中心，交通便利、生活機能完善，反觀新推案則多位處蛋白區甚至蛋殼區，周邊配套仍處於發展階段，對自住型的買方而言，這些精華區的老屋往往更能滿足他們的實際生活需求。

第三，最近幾年在政府積極推動都更與危老改建政策下，不少老舊建物經重建後都迎來身價翻漲，這也吸引了許多投資型買方進場，進而帶動老屋交易的升溫。

進一步觀察六都屋齡40年以上中古屋的交易佔比，以台北市最多、高達55.7%，其後分別是新北市30.8%、台南市30.3%、台中市28.6%、高雄市23.2%以及桃園市19.8%。

莊思敏分析，台北市土地開發已趨於飽和，區內可供大面積開發的素地資源相當有限，市場供給以中古屋為主，再加上新建案開價動輒上百萬，而中古屋仍普遍落在7-8字頭上下，在比價效應下，選擇中古屋的購屋民眾自然更多。

至於，屋齡40年以上中古屋交易佔比最低的桃園市，主要是因為與雙北精華區相比，桃園購屋門檻相對較低，且區內又有較多的新興重劃區，新建案供給充足，購屋民眾的選擇性多，因此拉低了中古屋的交易佔比。

莊思敏提醒，雖然屋齡較高的中古屋CP值不錯，但購買時仍有許多細節需要注意。第一，居住安全不容忽視，屋齡較高的老屋常見管線老化、漏水、耐震力不足等問題，建議購屋民眾入手前最好要請專業檢測單位進行全面檢查。

第二，銀行在評估老屋時，通常會因為屋況而將鑑價打折，且貸款成數可能不高，貸款年限也會比較短，若再加上後續的裝修費用，購屋往往需要準備較多的現金。

第三，雖然近年政府積極推動危老與都更政策，但並非所有老屋都能順利改建，過程中也可能因住戶意見分歧而延宕，因此，購屋民眾如果將老屋視為投資標的，建議可以多向在地房仲諮詢，掌握實際的都更進度。

近10年全台屋齡40年以上老屋交易情況 。資料來源／中信房屋
114Q1六都40年以上老屋交易情況。資料來源／中信房屋
老屋 都更

