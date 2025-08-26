每三間就賣出一間 今年首季屋齡逾40年老屋交易占比再創新高

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
依據內政部不動產資訊平台統計，截至今年第1季，全國平均買賣屋齡高達30.89年，寫下歷史新高；其中，屋齡40年以上中古住宅的交易筆數達7,201筆，占全國住宅買賣總筆數的23,164筆的31.1%，同樣刷新紀錄，幾乎每三筆交易裡面就有一筆是屋齡40年以上的老屋，顯見老屋交易的確愈發熱絡。中信房屋提供
對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，老屋價格親民，坪數實在，且未來具備危老都更的發展潛力，確實值得購屋民眾關注，不過，由於老屋屋齡較高，購買過程中仍有一些眉角需要留意。

莊思敏指出，最近幾年老屋交易愈來愈熱絡，推估主要有以下三個方面的原因。首先就是價格問題，與預售屋、新成屋相比，老屋房價普遍較低，更容易入手，而且新建案因建商有成本考量，讓價空間比較有限，相對之下，老屋的屋主在議價上通常更具彈性，對買方更有吸引力。

其次，莊思敏分析，地段價值也是老屋的一大亮點，大多數都會區的老屋都坐落在地段精華的市中心，交通便利、生活機能完善。反觀近年新推案，不少位處蛋白區甚至蛋殼區，周邊配套仍處於發展階段，對自住型的買方而言，這些精華區的老屋往往更能滿足他們的實際生活需求。

再者，莊思敏表示，最近幾年在政府積極推動都更與危老改建政策下，不少老舊建物經重建後都迎來身價翻漲，這也吸引了許多投資型買方進場，進而帶動老屋交易的升溫。

