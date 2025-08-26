全台十大賣壓區曝 新北、桃園7重劃區1.4萬戶最慘

591新建案統計全台主要重劃區銷況指出，前十名合計約1.8萬戶待售，占這些區域的在線總戶數比重高達36.6%，約每3戶就有1戶滯銷，重劃區似乎成為房市未爆彈。

區域上又以北台灣最慘，光新北、桃園兩縣市便有7區上榜，待售戶數直逼1.4萬戶，占整體待售量近八成，包括林口新市鎮、青埔特區等知名地區上榜，顯見在這波房市風暴中，連有議題光環加持的重劃區買氣也難以倖免。

591新建案分析，重劃區推案集中且量體大，易受市場波動影響，以現況來說，建商推案保守、買方謹慎觀望，不少地區都呈現「沒推案、沒買方、沒成交」的空轉狀態。

許多業者心態更是悲觀，一路看壞市場到明年，營運上也只能採取多案共用銷售中心、人員彈性工時等方式降低管銷成本，並為長期抗戰做準備。

591新建案總編輯李忠哲表示，銀彈問題一天未解，房市恐怕都會寸步難行，尤其當前土建融及房貸緊縮，除了建商資金鏈受阻，消費者申貸更得經過層層關卡，且最終利率和成數還未必符合預期。

他表示，如今一般民眾想買房，額外自備款、交屋等待時間，甚至裝潢費用等相關成本明顯增加，整體負擔越來越重，市場M型化更加極端，長期下來對業者和購屋族都是個警訊。

由排行榜來看，賣壓仍集中在推案量大的外圍重劃區，像新北市淡海新市鎮待售3,621戶全台最多，規模直逼部分縣市整體在線戶數，量體相當可觀。

關鍵在於當地雖有捷運輕軌、淡江大橋等建設加持，但因通勤及氣候等因素影響，加上當地多為量體龐大的造鎮案，待售壓力可說長期居高不下。

居次的桃園市客運園區，近年受周邊青埔特區房價高漲，再加上親民3字頭房價及建商力捧，成為一大推案熱區，只是受限機能尚未成形，又遭逢市況變天、買方決策期拉長，不少個案去化速度大幅放緩，即便傳聞已有案場願意讓利，短期內仍難以見效，賣壓亦同步上揚。

值得一提，林口新市鎮、桃園青埔特區及二重疏洪道，價位普遍都在6字頭上下，相對於其他價位親民的重劃區顯得突出，其中最貴的新北三重二重疏洪道重劃區，當前無論左側、右側的新案成交單價已站穩7字頭，待售量合計更是突破千戶，主因今年陸續有「新濠漾4-英倫公園」、「甲山林市政帝寶」等指標案公開，導致戶數一路衝高。