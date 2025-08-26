北市房市交易5月較前月增1成 價格指數微跌最熱前3區曝

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市房市交易，據最近一期(5月)實價登錄，北市交易件數599件，較4月增幅10.11%；交易總額169.96億元較4月減幅8.97%；住宅價格指數128.06較4月下跌0.44%。本報資料照片
北市房市交易據最近一期(5月)實價登錄，北市交易件數599件，較4月增幅10.11%；交易總額169.96億元較4月減幅8.97%；住宅價格指數128.06較4月下跌0.44%。觀察大樓、公寓及小宅月線、季線及半年線，除小宅半年線微漲外，其餘皆下跌。

各行政區交易總額依序由大安區33.36億元、內湖區22.02億及中山區20.51億元位居前3名；總額最少為大同區，僅4.86億元，總額最高的大安區與最低的大同區，差約5.86倍。交易總額增幅最大為南港區，較4月增加97.21%；減幅最大為內湖區，較4月減少63.45%。 

台北市地政局表示，北市今年5月實價登錄量價動態，全市交易量共599件，較4月544件增加55件，增幅10.11%，較前一年同期1215件，減幅50.7%；交易總額為169.96億元，較4月186.71億元減少16.75億元，減幅8.97%，較前一年同期321.31億元，減幅47.1%。

各行政區5月交易量，9區增加、3區減少，增幅最大為中正區，較4月增加56%；減幅最大為信義區，較4月減少22.73%。

至於住宅價格指數分析，今年5月全市住宅價格指數128.06，較4月128.62下跌0.44%，較前一年同期127.79上升0.21%；標準住宅總價2,029萬元，標準住宅單價每坪64.62萬元。大樓住宅價格指數139.12，較4月139.5下跌0.27%；公寓住宅價格指數112.36，較4月113.17下跌0.72%；小宅住宅價格指數129.54，較4月129.93下跌0.3%。

