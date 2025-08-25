台中大祥海鮮餐廳《螃蟹季》 現撈螃蟹料理老饕大推

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
聞名全台的台中大祥海鮮燒鵝餐廳，每年9月至12月推出的《螃蟹季》又將登場。記者宋健生/攝影
時序入秋，又逢品嚐螃蟹的好時節！聞名全台的台中大祥海鮮燒鵝餐廳，每年9月至12月推出的《螃蟹季》又將登場。大祥海鮮燒鵝餐廳《螃蟹季》已連續舉辦11年，長久以來吸引不少饕客，甚至有客人遠從台北和高雄搭高鐵來嚐鮮。

雖說一年四季都有蟹吃，但是在秋天，才是吃蟹最好的季節。有說「秋風起，蟹腳癢，菊花開，聞蟹來」，每年9月至12月正是螃蟹黃多油滿之時。

而老饕們也都知道，沙公吃肉沙母吃膏，秋蟹肉質肥美細緻，蟹膏滿滿，正是品嚐好時節。

台中大祥海鮮燒鵝餐廳的螃蟹料理，被老饕列為超好吃等級；現撈鮮活螃蟹，每一隻都是肉質肥美滿滿蟹膏，再加上招牌燒鵝及螃蟹砂鍋粥，爆表的海味鮮度，讓各地饕客饞到包車南下，只為吃一頓螃蟹大餐。

大祥老闆葉祥忠表示，大祥螃蟹季主要供應沙公、沙母和紅蟳三種，其中沙公、沙母都是一斤以上，清蒸、蒜香或避風塘口味等，料理方式有多種，絕對可以滿足客人挑剔的嘴。

葉祥忠強調，新鮮就好吃，大祥的螃蟹都是現撈鮮活的，以沙公為例，肉質肥美，口感細緻紮實，入口鮮甜滿滿海味。阿祥師最推荐蒜香沙公，一斤以上的沙公，蟹螯超大隻，阿祥師用生兩種蒜頭及XO醬蒸粉絲，粉絲吸滿沙公精華湯汁，超美滋味不遜鮮甜蟹肉。

來大祥吃螃蟹大餐，絕對不能錯過大祥的超人氣美食「螃蟹砂鍋粥」，蟹膏融入海鮮粥，鮮味滿滿，用大骨湯慢慢熬煮的粥，再加入鮮蝦和紅蟳，吃的時候，摻加阿祥師自己炒的XO醬，美味爆表。

葉祥忠入行20多年，擅長台菜、川菜和廣東菜等，所以大祥菜色多，除了海鮮、螃蟹料理之外，還有燒鵝等多樣人氣菜可以選擇，可以吃巧也可以吃飽，是家庭聚餐或企業宴客的好選擇。

店內螃蟹料理有清蒸、蒜味、咖哩、桂花、麻油等口味，但最吸引饕客還是以原味和蒜香為主。

另外，燒鵝也是非吃不可，採用新鮮鵝肉塞入中藥醃製3天，再反淋上白醋和麥芽燒烤，工序繁複，上桌晶亮色澤讓人垂涎。入口皮薄肉嫩，單吃就香氣四溢，沾上特調梅醬，風味別具。

葉祥忠指出，秋天正是吃蟹最好季節，螃蟹自古就有四味之說，大腿肉肉質絲短纖細，味同干貝。小腿肉絲長細嫩，蟹身肉潔白晶瑩勝似白魚，蟹黃含大量蛋白質和磷脂與礦物質維生素等營養豐富。

店內供應的螃蟹，是以印尼、菲律賓、越南為主．每年的螃蟹季，每個月賣出的沙公和沙母加起來快有700多隻，可見喜愛螃蟹料理的饕客相當多，除了螃蟹料理之外，紅蟳鮮蝦粥也相當搶手，另外漁獲等海鮮都是從澎湖空運而來，新鮮味美。

超人氣美食「螃蟹砂鍋粥」，蟹膏融入海鮮粥，鮮味滿滿。記者宋健生/攝影
台中大祥海鮮燒鵝餐廳的螃蟹料理，現撈鮮活螃蟹，被老饕列為超好吃等級。記者宋健生/攝影
秋蟹肉質肥美細緻，蟹膏滿滿，正是品嚐的好時節。記者宋健生/攝影
