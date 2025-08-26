快訊

業界疾呼重視本土藥品

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

一年一度行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（25）日登場，今年BTC會議聚焦AI與醫院結合，為避免製藥界呼聲被忽視，台灣生物產業發展協會理事長劉理成代表六大生醫相關公協會向政府提七建言，呼籲政府加速引進新藥及國產藥使用，建議改善土本藥品的差額給付。

一，因應川普關稅變動、及5月頒布美國國內最惠國（MFN）藥價的國際變動局勢，促進落實健康台灣，加速引進新藥及國產藥使用，建議研議具藥品差額負擔精神之給付機制。

二，成立藥品醫療韌性基金，獎勵國產製藥及醫材（包含AI數位醫療）廠商進行學名藥、生物相似藥及醫材之研發與製造，加速產品上市，並藉由基金預算鼓勵醫療院所採用在台製造藥品及醫材，提升國家藥品及醫材自主供應與促進產業升級。

三，建議政府與民間合作成立「轉譯醫學創投基金」，藉由國發基金的高比例配投（40%），以及調整保險基金投資RBC投資轉譯醫學創投基金風險係數，吸引大型長期資金進入。

四，建議改由經濟部主責帶領醫材的產業落地，進階為「以醫助產」的政策，號召相關醫材公會及法人協助配合，達成國產醫材產業國際行銷的價值成長里程碑。

五，建議參照國際監理沙盒的方式，將新興生物科技如 AI、外泌體、智慧醫療等納入，以造福民眾並促進產業發展。

六，協同數據公司與學研環境，運用台灣AI運算能力，建置台灣生醫主權AI 能量。

七，配合健康台灣願景與政策，研議個人健康檢查支出在一定額內納入個人所得稅扣抵額度，可及早預防疾病，促進國人健康，減少重症治療支出，並可帶動檢測、診斷及醫材等生醫產業發展。

一年一度行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）昨（25）日登場，今年BTC會議聚焦AI與醫院結合,為避免製藥界呼聲被忽...

