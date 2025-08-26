美取消小包裹豁免關稅 中華郵政收寄美國商品喊卡

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
中華郵政公司昨（25）日公告，自今天起將暫停收寄發往美國商品類郵件，受影響範圍包含國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包等五類。

中華郵政說明，2024年寄到美國的商品類郵件約34萬件，商品大多為800美元以內（約新台幣24,364元）的產品，但也有超過800美元價值的包裹，是包含電商產品或寄給親朋好友的物品包裹類，估算年營收約新台幣3.6億元。

美國政府自2025年8月29日起，全面暫停低價商品之小額豁免（de minimis）關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元之進口郵件，均須繳納關稅。

中華郵政指出，全球郵政體系目前尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，且中華郵政之承運公司亦宣布暫停載運內容物為商品類之郵件。

商品 美國

